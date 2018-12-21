Аршавин: «Думаю, следующим клубом Венгера станет «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин поговорил о тренере Арсене Венгере, под руководством которого россиянин играл в Англии. Спортсмен считает, что француз возглавит «ПСЖ».

«То, что его призывали уйти — это был ответ на результаты команды в конкретный момент. Если он вдруг вернется в клуб, все будут его целовать, любить и уважать. Думаю, он продолжит свою тренерскую карьеру в «ПСЖ», – цитирует Аршавина «Матч ТВ».