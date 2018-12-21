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    Аршавин: «Думаю, следующим клубом Венгера станет «ПСЖ»

    Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин поговорил о тренере Арсене Венгере, под руководством которого россиянин играл в Англии. Спортсмен считает, что француз возглавит «ПСЖ».

    «То, что его призывали уйти — это был ответ на результаты команды в конкретный момент. Если он вдруг вернется в клуб, все будут его целовать, любить и уважать. Думаю, он продолжит свою тренерскую карьеру в «ПСЖ», – цитирует Аршавина «Матч ТВ».

    • Венгеру 69 лет.
    • В «Арсенале» он работал с 1996 по 2018 год.
    • Лондонцы при французе три раза выигрывали сезон АПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.12.2018 23:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      СССР-111 16 минут назад

      А что футбольные новости никому неинтересны, где "ажиотаж"??

      0
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      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян 2 часа назад

      Хотелось бы увидеть Арсена на тренерском мостике, тем более, что он себя ещё не исчерпал.

      0
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