Матч Испания – Россия – четвертый по зрительской аудитории на ЧМ-2018. Его посмотрели 306 миллионов человек

Стали известны телевизионные рейтинги чемпионата мира-2018. В общей сложности за матчами соревнования следило 3,572 миллиарда человек по всему земному шару.

Самая рейтинговая игра – финальная. Встречу французов и хорватов смотрели по телевизору 516,6 миллиона человек.

Встреча сборной России против испанцев на стадии 1/8 финала оказалась в списке четвертой. Ее аудитория – 306,4 миллиона зрителей.