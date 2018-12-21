Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    Матч Испания – Россия – четвертый по зрительской аудитории на ЧМ-2018. Его посмотрели 306 миллионов человек

    Стали известны телевизионные рейтинги чемпионата мира-2018. В общей сложности за матчами соревнования следило 3,572 миллиарда человек по всему земному шару.

    Самая рейтинговая игра – финальная. Встречу французов и хорватов смотрели по телевизору 516,6 миллиона человек.

    Встреча сборной России против испанцев на стадии 1/8 финала оказалась в списке четвертой. Ее аудитория – 306,4 миллиона зрителей.

    • Чемпионат мира прошел в России летом.
    • Чемпионом стала Франция, в финале победившая хорватов.
    • Россияне вылетели в четвертьфинале.

    Источник: Твиттер «Рейтинга Букмекеров»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.12.2018 22:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104986
    #2
    Zenit-84
    76229
    #3
    Андрей Ермошин
    67369
    #4
    Chernyi Lis
    66599
    #5
    DeMoN-FCMU
    62936
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru