«Битва за чемпионство будет непростой». ЦСКА пригрозил соперникам «боксером» Фернандесом

это больше похоже на танцы :)
в принципе нормальная тактика обтанцевать вокруг соперника и выдать голевой пас!
Футболист ЦСКА Марио Фернандес провел тренировку по боксу. На это отреагировал его клуб, пригрозивший соперникам по РПЛ.
«Битва за чемпионство в новом году будет непростой. Фернандес уже начал подготовку», – подписал видео с боксирующим бразильцем красно-синий клуб.
- Фернандес выступает в России с 2012 года.
- С 2017 года футболист играет за сборную России, дошел с ней до четвертьфинала чемпионата мира.
- Футболисту 28 лет.