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    «Битва за чемпионство будет непростой». ЦСКА пригрозил соперникам «боксером» Фернандесом

    Футболист ЦСКА Марио Фернандес провел тренировку по боксу. На это отреагировал его клуб, пригрозивший соперникам по РПЛ.

    «Битва за чемпионство в новом году будет непростой. Фернандес уже начал подготовку», – подписал видео с боксирующим бразильцем красно-синий клуб.

    • Фернандес выступает в России с 2012 года.
    • С 2017 года футболист играет за сборную России, дошел с ней до четвертьфинала чемпионата мира.
    • Футболисту 28 лет.

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    Публикация от text (@pfc_cska)

    Источник: Инстаграм ЦСКА

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    21.12.2018 22:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1415

      Masteralex 2 часа назад

      это больше похоже на танцы :)
      в принципе нормальная тактика обтанцевать вокруг соперника и выдать голевой пас!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2136

      Sergey Z 3 часа назад

      Это больше похоже на кик-боксинг! Браво, Марио!!!

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