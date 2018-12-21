«Битва за чемпионство будет непростой». ЦСКА пригрозил соперникам «боксером» Фернандесом

Футболист ЦСКА Марио Фернандес провел тренировку по боксу. На это отреагировал его клуб, пригрозивший соперникам по РПЛ.

«Битва за чемпионство в новом году будет непростой. Фернандес уже начал подготовку», – подписал видео с боксирующим бразильцем красно-синий клуб.

Фернандес выступает в России с 2012 года.

С 2017 года футболист играет за сборную России, дошел с ней до четвертьфинала чемпионата мира.

Футболисту 28 лет.