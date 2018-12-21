«Челси» по-прежнему хочет купить Фекира

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир в одно из ближайших трансферных окон может перейти в «Челси». Лондонцы пытались заполучить француза еще летом.

Видеть игрока в своих рядах желает лично главный тренер синих Маурицио Сарри. Рыночная стоимость хавбека – 70 миллионов евро.