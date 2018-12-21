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    «Челси» по-прежнему хочет купить Фекира

    Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир в одно из ближайших трансферных окон может перейти в «Челси». Лондонцы пытались заполучить француза еще летом.

    Видеть игрока в своих рядах желает лично главный тренер синих Маурицио Сарри. Рыночная стоимость хавбека – 70 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Фекир провел 16 матчей, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.
    • Игроку 25 лет.
    • Фекир – воспитанник «Лиона».

    Источник: L'Equipe

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    21.12.2018 21:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: -90

      Shotlandets86 2 часа назад

      Смущает только, что Набиль вечно в лазарете, а уж в АПЛ то может оттуда и не вылезти. Рискованная покупка.

      0
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      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян 4 часа назад

      Фекир очень качественный и мастеровитый игрок. У "Челси" будут на него серьёзные конкуренты.

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