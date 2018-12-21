«Челси» по-прежнему хочет купить Фекира

Смущает только, что Набиль вечно в лазарете, а уж в АПЛ то может оттуда и не вылезти. Рискованная покупка.
Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир в одно из ближайших трансферных окон может перейти в «Челси». Лондонцы пытались заполучить француза еще летом.
Видеть игрока в своих рядах желает лично главный тренер синих Маурицио Сарри. Рыночная стоимость хавбека – 70 миллионов евро.
- В текущем сезоне Фекир провел 16 матчей, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.
- Игроку 25 лет.
- Фекир – воспитанник «Лиона».