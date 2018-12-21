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    Глушаков – о словах про переход в «Ахмат»: «Это все – шоковое состояние, крик души. Я – спартаковец, никуда не хочу уходить»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свои слова о том, что собирается продолжить карьеру в «Ахмате» по завершении контракта с москвичами.

    «Да какие разговоры? О чeм они? Я отношусь нормально ко всем командам, но я – спартаковец! Никуда не хочу уходить. Это всe – шоковое состояние, крик души. Ты остался сидеть дома один и не знаешь, к кому обратиться, что делать дальше.

    В голове всe просто перевернулось. Всe было так, как ты привык, а в одну секунду резко перевернулось, когда ты узнал про все эти предательства. Я сказал, что предательства не прощу и в любом случае пойду до конца. Вот и всe», – сказал Глушаков в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия».

    • Ранее жена футболиста Дарья Глушакова написала на него заявление в полицию, обвинив в угрозах убийством.
    • В интернете появилась аудиозапись, на которой полузащитник грозит супруге, что уедет играть за «Ахмат» после окончания контракта со «Спартаком» в 2020 году, чтобы получить там официальную зарплату 30 тысяч рублей и платить маленькие алименты после развода.
    • Бракоразводный процесс Дениса и Дарьи Глушаковых длится с сентября. У пары двое дочек возрастом семь и два года.

    Глушаков пришел к Малахову: аудиозаписи подтасованы, травля – это подстава

    Источник: «Чемпионат»

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    21.12.2018 15:59
    Комментарии17
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      Рейтинг: +2568

      Владислав Vlad 1 час назад

      Спартаковец??))) Ну, тогда покажи это. Откажись от з/п в пользу академии Спартака.)))

      0
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      Рейтинг: +433

      amazonaws 5 часов назад

      Глушаков НИКОГДА спартаковцем не был!
      Это всё его враньё!
      Его интересуют деньги!
      Ведь из Локомотива он сбежал из-за денег!
      А БЕШЕНЫЕ деньги, которые Глушакову платят в Спартаке, ему никто больше и нигде платить не будет.
      Глушаков КОСИТ под спартаковца, а в душе одна ГНИЛЬ и МЕРЗОСТЬ!!!

      Были бы живы браться Старостины, так они этого Глушакова давно бы ВЫГНАЛИ из Спартака, а Федун закрывает глаза на все криминальные выходки Глушакова!!!
      Глушакова надо ГНАТЬ и как можно скорее.
      Пока Глушаков в Спартаке - ПОРЯДКА не будет!!!
      Это я вам ГАРАНТИРУЮ!!!

      2
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      Рейтинг: +590

      трениришко 7 часов назад

      там тебе быстро глушак в пердак засунут

      0
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      Рейтинг: +3417

      piligrim1986 8 часов назад

      ну так а нахера тренера сливал?

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      Рейтинг: +2694

      Lester84 8 часов назад

      В следующем интервью будет извиняться перед Кадыровым и говорить, что Ахмат - сила!)))

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      Рейтинг: +4513

      Т34 8 часов назад

      Глушаков говорит, что предательства не простит. Любит себя, обиделся. Но хочется сказать ему: как аукнется, так и откликнется, за что боролся, на то и напоролся. Это предательство - вернулось бумерангом твоего предательства.

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      Рейтинг: +1857

      RotBerg 9 часов назад

      Фантазёр... Ты меня называла))

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      Рейтинг: +820

      Харченко 9 часов назад

      Из песни слов не выкинешь.
      А Глушаков их слишком много спел.
      Но песни песнями, а контракт у него есть.
      Сомневаюсь, что Денис уйдет по своей воле.

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      Рейтинг: +1051

      gor77 9 часов назад

      И это говорит человек, который учился играть в футбол в ДЮСШ ПФК ЦСКА, а признание болельщиков в "Локомотиве". Очень странно.((((((
      Получается по Булгакову: Поздравляю вас, гражданин, соврамши!

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      Рейтинг: +3010

      violator20 9 часов назад

      Валил бы ты гнида из Спартака по добру по здорову!

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