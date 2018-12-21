Глушаков – о словах про переход в «Ахмат»: «Это все – шоковое состояние, крик души. Я – спартаковец, никуда не хочу уходить»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свои слова о том, что собирается продолжить карьеру в «Ахмате» по завершении контракта с москвичами.

«Да какие разговоры? О чeм они? Я отношусь нормально ко всем командам, но я – спартаковец! Никуда не хочу уходить. Это всe – шоковое состояние, крик души. Ты остался сидеть дома один и не знаешь, к кому обратиться, что делать дальше.

В голове всe просто перевернулось. Всe было так, как ты привык, а в одну секунду резко перевернулось, когда ты узнал про все эти предательства. Я сказал, что предательства не прощу и в любом случае пойду до конца. Вот и всe», – сказал Глушаков в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия».

Ранее жена футболиста Дарья Глушакова написала на него заявление в полицию, обвинив в угрозах убийством.

В интернете появилась аудиозапись, на которой полузащитник грозит супруге, что уедет играть за «Ахмат» после окончания контракта со «Спартаком» в 2020 году, чтобы получить там официальную зарплату 30 тысяч рублей и платить маленькие алименты после развода.

Бракоразводный процесс Дениса и Дарьи Глушаковых длится с сентября. У пары двое дочек возрастом семь и два года.

Глушаков пришел к Малахову: аудиозаписи подтасованы, травля – это подстава