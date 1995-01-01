Манджукич продлит контракт с «Ювентусом» с повышением зарплаты до 7,5 миллиона

Марио хоть и возрастной игрок, но качественный и мастеровитый. Полагаю, что продлят контракт на взаимовыгодных условиях.
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич продлит контракт с клубом. В ближайшее время стороны проведут переговоры, а новый контракт будет подписан в январе или феврале.
Хорват хочет заключить договор до 2022 года с увеличением зарплаты с 4,5 миллиона евро до 7,5 миллиона. При этом туринцы предпочли бы подписать с футболистом двухлетний контракт [до 2021 года].
- Манджукич выступает за «Ювентус» с 2015 года.
- Текущий контракт форварда рассчитан до 2020 года.
- В мае хорвату исполнится 33 года.
- В этом сезоне Манджукич провел за туринскую команду 18 матчей во всех турнирах, записав на свой счет восемь голов и три результативные передачи.