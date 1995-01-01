Манджукич продлит контракт с «Ювентусом» с повышением зарплаты до 7,5 миллиона

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич продлит контракт с клубом. В ближайшее время стороны проведут переговоры, а новый контракт будет подписан в январе или феврале.

Хорват хочет заключить договор до 2022 года с увеличением зарплаты с 4,5 миллиона евро до 7,5 миллиона. При этом туринцы предпочли бы подписать с футболистом двухлетний контракт [до 2021 года].