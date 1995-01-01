Сульшер: «Сейчас я должен познакомиться с игроками «МЮ» и увидеть их качества»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос о трансферных планах на зиму.

«Конечно, я буду принимать участие в трансферах. Но задача на сегодняшний день – познакомиться с игроками, понаблюдать за ними и увидеть, какими качествами они обладают.

В Норвегии я смотрел более-менее каждую игру «МЮ», когда у меня было время. Я должен узнать игроков и посмотреть, что я могу помочь им улучшить.

У клуба есть свои трансферный и селекционный отделы, поэтому я уверен, что у них есть свои цели», – сказал Сульшер.