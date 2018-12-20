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    Marca: «Реал» не заинтересован в возвращении Моуринью

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не вернется в «Реал».

    По информации Marca, португалец имеет хорошие отношения с руководством мадридского клуба, но его кандидатура не рассматривается ни в долгосрочной, ни в краткосрочной перспективе.

    • Моуринью покинул «Манчестер Юнайтед» 18 декабря. Португалец работал с командой с мая 2016 года.
    • El Pais сообщал, что «Реал» предложил 55-летнему специалисту трехлетний контракт с зарплатой 20 миллионов евро в год.
    • Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год и выигрывал с командой чемпионат Испании.

    ESPN: игроки «Манчестер Юнайтед» не уважали Моуринью. Тренер советовал «держаться подальше» от Погба

    Источник: Marca

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии5
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      Рейтинг: +42374

      zigbert 1 час назад

      В его же интересах ,лучше отдохнуть пол года. Тем более есть на что.

      1
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      Рейтинг: +1995

      multiscan 2 часа назад

      В "Спартак" его! У нас умеют и любят обвинять во всех клубных неудачах тренеров. А так ли это? Может игрочишки просто зажрались?

      1
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      Рейтинг: +49

      Play 3 часа назад

      Я сомневаюсь, что сейчас кто-то из топ-клубов реально заинтересован в приглашении Моуриньо. Сам он уже далеко не топ. Если футбол того же Гвардиолы прогрессирует и развивается из года в год, то у португальца в последние годы идёт обратный процесс. Плюс его вечное нытьё, капризничать можно себе позволить, когда ты даёшь результат и с этим будут мириться, а когда нет результата, никто твои капризы терпеть не будет. Ему нужно вернуться к истокам, возможно снова возглавить Порту или другой клуб со скромными амбициями, пересмотреть свой подход к делу и снова доказывать свою состоятельность.

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      Рейтинг: +2679

      Lester84 4 часа назад

      Моуру пора взять тайм-аут на годик-другой

      1
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      Рейтинг: +1013

      giluxa1963 5 часов назад

      да кому он нужен сбитый пилот

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