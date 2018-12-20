Marca: «Реал» не заинтересован в возвращении Моуринью

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не вернется в «Реал».

По информации Marca, португалец имеет хорошие отношения с руководством мадридского клуба, но его кандидатура не рассматривается ни в долгосрочной, ни в краткосрочной перспективе.

Моуринью покинул «Манчестер Юнайтед» 18 декабря. Португалец работал с командой с мая 2016 года.

El Pais сообщал, что «Реал» предложил 55-летнему специалисту трехлетний контракт с зарплатой 20 миллионов евро в год.

Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год и выигрывал с командой чемпионат Испании.

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