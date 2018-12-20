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    ESPN: игроки «Манчестер Юнайтед» не уважали Моуринью. Тренер советовал «держаться подальше» от Погба

    Информационный холдинг ESPN рассказал о взаимоотношениях между футболистами «Манчестер Юнайтед» и бывшим главным тренером Жозе Моуринью. Португальца уволили на этой неделе.

    Источник сообщает, что 90 процентов футболистов не уважали тренера, который, в свою очередь, советовал одному из игроков «держаться подальше» от полузащитника Поля Погба.

    • Моуринью работал с «Юнайтед» с 2016 года.
    • Португалец выиграл с командой три трофея, включая Лигу Европы.
    • Британцы идут в АПЛ шестыми.

    Места, где Моуринью спасет карьеру

    Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»

    Источник: ESPN

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    20.12.2018 21:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +85

      Aaisberg 3 часа назад

      Про Моуриньо в МЮ наверное еще фильмы снимать будут...

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