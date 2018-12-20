ESPN: игроки «Манчестер Юнайтед» не уважали Моуринью. Тренер советовал «держаться подальше» от Погба

Информационный холдинг ESPN рассказал о взаимоотношениях между футболистами «Манчестер Юнайтед» и бывшим главным тренером Жозе Моуринью. Португальца уволили на этой неделе.

Источник сообщает, что 90 процентов футболистов не уважали тренера, который, в свою очередь, советовал одному из игроков «держаться подальше» от полузащитника Поля Погба.

Моуринью работал с «Юнайтед» с 2016 года.

Португалец выиграл с командой три трофея, включая Лигу Европы.

Британцы идут в АПЛ шестыми.

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