ESPN: игроки «Манчестер Юнайтед» не уважали Моуринью. Тренер советовал «держаться подальше» от Погба

Про Моуриньо в МЮ наверное еще фильмы снимать будут...
Информационный холдинг ESPN рассказал о взаимоотношениях между футболистами «Манчестер Юнайтед» и бывшим главным тренером Жозе Моуринью. Португальца уволили на этой неделе.
Источник сообщает, что 90 процентов футболистов не уважали тренера, который, в свою очередь, советовал одному из игроков «держаться подальше» от полузащитника Поля Погба.
- Моуринью работал с «Юнайтед» с 2016 года.
- Португалец выиграл с командой три трофея, включая Лигу Европы.
- Британцы идут в АПЛ шестыми.
Места, где Моуринью спасет карьеру
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