Сон может пропустить пять матчей «Тоттенхэма» из-за вызова в сборную Кореи

Нападающий «Тоттенхэма» Хонг-Мин Сон вызван в сборную Южной Кореи на Кубок Азии.

26-летний форвард отправится в расположение национальной команды после матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед», который состоится 13 января.

Если Южная Корея выйдет в финал Кубка Азии, Сон рискует пропустить до пяти игр «Тоттенхэма».