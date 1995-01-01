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    Сон может пропустить пять матчей «Тоттенхэма» из-за вызова в сборную Кореи

    Нападающий «Тоттенхэма» Хонг-Мин Сон вызван в сборную Южной Кореи на Кубок Азии.

    26-летний форвард отправится в расположение национальной команды после матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед», который состоится 13 января.

    Если Южная Корея выйдет в финал Кубка Азии, Сон рискует пропустить до пяти игр «Тоттенхэма».

    • В нынешнем розыгрыше АПЛ Сон забил три гола и сделал три передачи в 12 матчах.
    • Контракт нападающего со «шпорами» рассчитан до 2023 года.
    • Летом 2018 года Сон выиграл Азиатские игры в составе Южной Кореи и был освобожден от армии.

    Источник: EveningStandard

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