Сон может пропустить пять матчей «Тоттенхэма» из-за вызова в сборную Кореи

Нападающий «Тоттенхэма» Хонг-Мин Сон вызван в сборную Южной Кореи на Кубок Азии.
26-летний форвард отправится в расположение национальной команды после матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед», который состоится 13 января.
Если Южная Корея выйдет в финал Кубка Азии, Сон рискует пропустить до пяти игр «Тоттенхэма».
- В нынешнем розыгрыше АПЛ Сон забил три гола и сделал три передачи в 12 матчах.
- Контракт нападающего со «шпорами» рассчитан до 2023 года.
- Летом 2018 года Сон выиграл Азиатские игры в составе Южной Кореи и был освобожден от армии.