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    Тихий – об интересе «Зенита»: «Конечно, мне хотелось бы выступать в РПЛ»

    Защитник «Томи» Дмитрий Тихий прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит». Ранее сообщалось, что петербургский клуб хочет заполучить 26-летнего россиянина этой зимой.

    По информации «Матч ТВ», в услугах футболиста также заинтересованы «Локомотив», «Динамо» и «Урал».

    «Конечно, мне хотелось бы выступать в РПЛ. Но пока конкретики нет никакой. Не хочу бежать впереди паровоза и что-то загадывать.

    Вернулся из отпуска, приступил к тренировкам – готовлюсь в Москве по индивидуальной программе», – сказал Тихий.

    • Тихому 26 лет.
    • В текущем сезоне ФНЛ защитник сыграл в 20 матчах.
    • Воспитанник приморского футбола больше всего игр за карьеру провел за воронежский «Факел» (2014-2017 годы).

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +42374

      zigbert 2 часа назад

      Уж очень резко стали проявлять интерес к нему.

      1
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      Рейтинг: +3219

      prezent2017 6 часов назад

      Воронежский «Факел» - это гарантия какчества!

      0
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      Рейтинг: +1433

      Агасфер 6 часов назад

      Тихий ужас "Зенита".

      1
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      Рейтинг: +115

      Misha78 6 часов назад

      Статистика впечатляет, 7 игр , 4 желтых и 1 красная....мда.

      0
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      Рейтинг: +755

      ухоженный крокодил 7 часов назад

      Короче, за паровоз играть не хочет.
      :)))

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