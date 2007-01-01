Тихий – об интересе «Зенита»: «Конечно, мне хотелось бы выступать в РПЛ»

Уж очень резко стали проявлять интерес к нему.
Защитник «Томи» Дмитрий Тихий прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит». Ранее сообщалось, что петербургский клуб хочет заполучить 26-летнего россиянина этой зимой.
По информации «Матч ТВ», в услугах футболиста также заинтересованы «Локомотив», «Динамо» и «Урал».
«Конечно, мне хотелось бы выступать в РПЛ. Но пока конкретики нет никакой. Не хочу бежать впереди паровоза и что-то загадывать.
Вернулся из отпуска, приступил к тренировкам – готовлюсь в Москве по индивидуальной программе», – сказал Тихий.
- Тихому 26 лет.
- В текущем сезоне ФНЛ защитник сыграл в 20 матчах.
- Воспитанник приморского футбола больше всего игр за карьеру провел за воронежский «Факел» (2014-2017 годы).