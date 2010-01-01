Лэмпард: «Моуринью вернется на вершину»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард прокомментировал уход из «Манчестер Юнайтед» главного тренера Жозе Моуринью. Британец ждет возвращения португальца.

«Жозе – отличный тренер, который будет востребован. Он многого добился в футболе. Ему нужно отдохнуть от давления. Моуринью вернется и будет на вершине, ведь это топ-специалист», – сказал Лэмпард Goal.

Моуринью работал с «Юнайтед» с 2016 года.

Португалец выиграл с командой три трофея, включая Лигу Европы.

Британцы идут в АПЛ шестыми.

Места, где Моуринью спасет карьеру

Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»