Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Лэмпард: «Моуринью вернется на вершину»

    Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард прокомментировал уход из «Манчестер Юнайтед» главного тренера Жозе Моуринью. Британец ждет возвращения португальца.

    «Жозе – отличный тренер, который будет востребован. Он многого добился в футболе. Ему нужно отдохнуть от давления. Моуринью вернется и будет на вершине, ведь это топ-специалист», – сказал Лэмпард Goal.

    • Моуринью работал с «Юнайтед» с 2016 года.
    • Португалец выиграл с командой три трофея, включая Лигу Европы.
    • Британцы идут в АПЛ шестыми.

    Места, где Моуринью спасет карьеру

    Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104813
    #2
    Zenit-84
    76201
    #3
    Андрей Ермошин
    67251
    #4
    Chernyi Lis
    65531
    #5
    DeMoN-FCMU
    62927
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru