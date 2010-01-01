Лэмпард: «Моуринью вернется на вершину»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард прокомментировал уход из «Манчестер Юнайтед» главного тренера Жозе Моуринью. Британец ждет возвращения португальца.
«Жозе – отличный тренер, который будет востребован. Он многого добился в футболе. Ему нужно отдохнуть от давления. Моуринью вернется и будет на вершине, ведь это топ-специалист», – сказал Лэмпард Goal.
- Моуринью работал с «Юнайтед» с 2016 года.
- Португалец выиграл с командой три трофея, включая Лигу Европы.
- Британцы идут в АПЛ шестыми.
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