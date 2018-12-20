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    Кубок Турции. Соперник «Зенита» по ЛЕ «Фенербахче» разгромил «Гиресунспор» и вышел в 1/8 финала

    Соперник «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» провел матч 1/16 финала Кубка Турции. Стамбульцы разгромили «Гиресунспор».

    Защитник сборной России Роман Нойштедтер провел весь матч. В первой игре между соперниками был зафиксирован счет 1:0.

    Кубок Турции. 1/8 финала. Ответный матч

    Гиресунспор – Фенербахче – 2:5 (1:1)

    Голы: 0:1 – Сольдадо, 7; 1:1 – Идазза, 14; 1:2 – Экиджи, 49; 1:3 – Экиджи, 55; 2:3 – Окумак, 68 (с пенальти); 2:4 – Топал, 73; 2:5 – Рейес, 89.

    Первый матч: 0:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.12.2018 23:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3212

      prezent2017 3 часа назад

      Пердив ихний, наверное.

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