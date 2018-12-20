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    Защитник Тихий зимой может перейти в «Зенит»

    Правый защитник «Томи» Дмитрий Тихий зимой может сменить клуб, пишет «Р-Спорт». На футболиста претендует лидирующий в РПЛ «Зенит».

    По информации источника, футболиста рассматривают в качестве усиления первой команды, а не выступающего в ФНЛ «Зенита-2».

    • Тихому 26 лет.
    • В текущем сезоне ФНЛ защитник сыграл в 20 матчах.
    • Воспитанник приморского футбола больше всего игр за карьеру провел за воронежский «Факел» (2014-2017 годы).

    Источник: «Р-Спорт»

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    20.12.2018 20:08
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3212

      prezent2017 3 часа назад

      Не лучший послужной список. Хотя у Джикии и такого не было до Амкара.

      0
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      Рейтинг: +208

      Горький565 3 часа назад

      Сомнительный ход.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1132

      WhiteEgon 4 часа назад

      По тихому...
      Просто Зенит смотрит на 2 шага вперед: томь может выйти в рпл, значит потенциальный соперник, значит надо их ослабить путем скупки игроков )))

      3
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      Рейтинг: +452

      lysenkoff > WhiteEgon 4 часа назад

      У Томи задолжности большие.
      Никуда она не выйдет)

      1
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      Рейтинг: +4744

      parevg 5 часов назад

      Усилится??? или просто купить??? купить-то купят, но усилятся ли???????

      2
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      ...
      Рейтинг: +1132

      WhiteEgon > parevg 4 часа назад

      Это Зенит. Они сначала покупают, а потом думаю - зачем купили )))))

      0
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      Рейтинг: +42320

      zigbert 5 часов назад

      Такие приобретения уже начинают вызывать улыбку.

      1
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      Рейтинг: +10776

      DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      В 26 лет, в Зенит???!!! Если только второе дыхание открылось.

      1
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      Рейтинг: +4663

      ufos73 > DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      Да похоже там и первое еще не открывалось )))

      1
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      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян 6 часов назад

      Усиливать надо спортивные издания, где засели митрофанушки и строчат всякую ахинею с утятиной...

      4
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      Рейтинг: +1998

      Путник 13 6 часов назад

      Нафига??

      2
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      ...
      Рейтинг: +4663

      ufos73 > Путник 13 5 часов назад

      Усиление же ))))))))

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