Защитник Тихий зимой может перейти в «Зенит»

Правый защитник «Томи» Дмитрий Тихий зимой может сменить клуб, пишет «Р-Спорт». На футболиста претендует лидирующий в РПЛ «Зенит».

По информации источника, футболиста рассматривают в качестве усиления первой команды, а не выступающего в ФНЛ «Зенита-2».