Защитник Тихий зимой может перейти в «Зенит»

Не лучший послужной список. Хотя у Джикии и такого не было до Амкара.
Правый защитник «Томи» Дмитрий Тихий зимой может сменить клуб, пишет «Р-Спорт». На футболиста претендует лидирующий в РПЛ «Зенит».
По информации источника, футболиста рассматривают в качестве усиления первой команды, а не выступающего в ФНЛ «Зенита-2».
- Тихому 26 лет.
- В текущем сезоне ФНЛ защитник сыграл в 20 матчах.
- Воспитанник приморского футбола больше всего игр за карьеру провел за воронежский «Факел» (2014-2017 годы).