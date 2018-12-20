Форвард «Севильи» Муриэль может перейти в «Рому» зимой

«Рома» проявляет интерес к нападающему «Севильи» Луису Муриэлю, поскольку хочет укрепить атаку в зимнее трансферное окно.

Эдин Джеко выбыл на несколько недель из-за травмы, а Патрик Шик не смог адекватно заменить боснийца.

Спортивный директор римлян Мончи летал в Бостоне на этой неделе, чтобы встретиться с президентом клуба Джеймсом Паллоттой. Они решили, что покупка форварда в январе будет приоритетом для «Ромы».

«Севилья» будет готова отдать Муриэля в аренду с опцией выкупа.

В текущем сезоне колумбиец принял участие в 19-ти матчах на клубном уровне, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.