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    Форвард «Севильи» Муриэль может перейти в «Рому» зимой

    «Рома» проявляет интерес к нападающему «Севильи» Луису Муриэлю, поскольку хочет укрепить атаку в зимнее трансферное окно.

    Эдин Джеко выбыл на несколько недель из-за травмы, а Патрик Шик не смог адекватно заменить боснийца.

    Спортивный директор римлян Мончи летал в Бостоне на этой неделе, чтобы встретиться с президентом клуба Джеймсом Паллоттой. Они решили, что покупка форварда в январе будет приоритетом для «Ромы».

    «Севилья» будет готова отдать Муриэля в аренду с опцией выкупа.

    В текущем сезоне колумбиец принял участие в 19-ти матчах на клубном уровне, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

    Источник: Football Italia

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    20.12.2018 15:52
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