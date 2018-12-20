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    Тухель: «Увольнение Моуринью меняет ситуацию для «ПСЖ». Но не знаю, как именно»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» не изменит кардинально ситуацию перед очным противостоянием команд в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Португальский специалист был отправлен в отставку 18 декабря. Матчи между парижанами и «МЮ» пройдут в феврале и марте 2019 года.

    «Да, это меняет ситуацию, но я не знаю, как именно. Однако это не имеет значения, у нас много матчей до встречи с «Манчестер Юнайтед».

    Я знаю, что вам, журналистам, очень интересно писать статьи, но перед следующей игрой не время говорить о «МЮ». Сначала мы сыграем с «Нантом», а потом посмотрим», – сказал Тухель.

    Источник: AS

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    20.12.2018 13:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1006

      Павел Буре 10 часов назад

      да не парся ты, разорвете МЮ в одну калитку.

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      Рейтинг: +15342

      kykyi 12 часов назад

      Надеюсь они вас трахнут.

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