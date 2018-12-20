«Юнайтед» выплатит «Мольде» 1,8 миллиона за Сульшера. Если его оставят главным тренером по окончании сезона – еще 7,2 миллиона

«Манчестер Юнайтед» согласовал компенсацию с «Мольде» за главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

По информации Sky Sports, «Юнайтед» согласился заплатить норвежскому клубу 1,8 миллиона фунтов стерлингов за то, чтобы взять 45-летнего специалиста в качестве тренера до конца сезона.

Кром того, клубы договорились, что «Манчестер Юнайтед» выплатит «Мольде» еще 7,2 миллиона фунтов, если решит оставить Сульшера постоянным главным тренером по окончании сезона.

«МЮ» объявил о назначении Сульшера вчера после увольнения Жозе Моуринью.