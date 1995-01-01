«Зенит» планирует купить трех футболистов зимой

«Зенит» определился с трансферными планами на зимнее окно.

Петербургский клуб собирается приобрести трех футболистов: двух игроков на фланги обороны и одного нападающего.

Сине-бело-голубые не планируют покупать нового центрального защитника, но ситуация может измениться, если из команды уйдет Бранислав Иванович или Луиш Нету, контракты которых истекают летом 2019 года.

В случае ухода Леандро Паредеса ему также будет найдена замена.