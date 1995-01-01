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    «Зенит» планирует купить трех футболистов зимой

    «Зенит» определился с трансферными планами на зимнее окно.

    Петербургский клуб собирается приобрести трех футболистов: двух игроков на фланги обороны и одного нападающего.

    Сине-бело-голубые не планируют покупать нового центрального защитника, но ситуация может измениться, если из команды уйдет Бранислав Иванович или Луиш Нету, контракты которых истекают летом 2019 года.

    В случае ухода Леандро Паредеса ему также будет найдена замена.

    Источник: ФАН

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +221

      амани 20 минут назад

      ну вот зачем такая информация?...там дала, там не дала, а может дать , может не дать, пишите конкретику, а не этот бред

      1
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      Рейтинг: +12576

      Dominator777 58 минут назад

      Три - мало, нужно хотя-бы 7-8 на первое время, а дальше - как карта ляжет.

      2
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      Рейтинг: +303

      Дед Сергей > Dominator777 40 минут назад

      Да, да. Хотя им и десятка мало будет.

      4
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      Рейтинг: +1115

      WhiteEgon > Дед Сергей 17 минут назад

      Ну, человек десять из других клубов РПЛ купить, чтобы конкурентов ослабить. И 3-5 игроков из топ чемпионатов для основы.

      1
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      Рейтинг: -2624

      gosproektikabinet 1 час назад

      загорелых или опять конкурентов щипать?

      1
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      Рейтинг: +1421

      Агасфер 1 час назад

      Надо по три на каждую позицию.

      0
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      Рейтинг: +1392

      САДЫЧОК 1 час назад

      Удивительно !...и очевидно , что у Зенита нет нападающего (Дзюба это только на один раз , пока не раскусили , как против него играть ,навес . борьбу ) И центральный защитник нужен !

      0
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      Рейтинг: +39640

      Рубик Докоян 1 час назад

      В летнее ТО тоже планировали, а как итог один Маркизио и тот мимо кассы...

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