Йович забивает в Бундеслиге каждые 88 минут. Это рекорд среди всех игроков турнира с 20+ матчами

«Айнтрахт» играет на выезде с «Майнцем» в рамках 16-го тура чемпионата Германии.

В составе гостей дубль оформил нападающий Лука Йович. В этом сезоне на его счету 10 голов в 14-ти играх национального чемпионата. Суммарно в Бундеслиге серб отправил в ворота соперника 18 мячей в 36-ти встречах.

Йович забивает каждые 88 минут. Это рекорд среди всех игроков Бундеслиги, сыгравших на турнире как минимум 20 встреч.

За событиями встречи в Майнце можно следить здесь.