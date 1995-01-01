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    Йович забивает в Бундеслиге каждые 88 минут. Это рекорд среди всех игроков турнира с 20+ матчами

    «Айнтрахт» играет на выезде с «Майнцем» в рамках 16-го тура чемпионата Германии.

    В составе гостей дубль оформил нападающий Лука Йович. В этом сезоне на его счету 10 голов в 14-ти играх национального чемпионата. Суммарно в Бундеслиге серб отправил в ворота соперника 18 мячей в 36-ти встречах.

    Йович забивает каждые 88 минут. Это рекорд среди всех игроков Бундеслиги, сыгравших на турнире как минимум 20 встреч.

    За событиями встречи в Майнце можно следить здесь.

    Источник: OptaFranz

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1027

      ДСА 6 часов назад

      Странно что англичане его ещё не купили.

      0
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      Рейтинг: +830

      VeniaminS 10 часов назад

      Крутой пацан!!!

      0
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      Рейтинг: +2226

      zatonn 10 часов назад

      Вот такой нападающий и нужен Баварии, молодой, амбициозный и жадный до голов! А не Левандовски, который умудряется запороть три голевых момента за матч и при этом мило улыбаться, типа, извините, но так получилось!

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      Рейтинг: +1095

      BlackMurder > zatonn 4 часа назад

      Когда лева забивал, вы его боготварили, как у левы спад - вы его готовы продать, выгнать итд! Не правильно это, тем более вроде он исправляется

      1
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      Рейтинг: +2226

      zatonn > BlackMurder 1 час назад

      Знаете, последние 2,5 года за ним прочно закрепился статус "убийцы голевых моментов". И это не только моё мнение. Только во вчерашнем матче было три нереализованных голевых момента.

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