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    «Милан» может уволить Гаттузо до Нового года

    Издание Sport Mediaset сообщило о позиции «Милана» относительно будущего главного тренера Дженнаро Гаттузо.

    После 16-ти туров чемпионата Италии «россонери» занимают пятое место в турнирной таблице. 13-го декабря после поражения от «Олимпиакоса» (1:3, 3-й тур) команда не вышла в плей-офф Лиги Европы из-за разницы забитых и пропущенных мячей. Безвыигрышная серия клуба составляет три матча.

    По данным источника, руководство клуба примет решение по Гаттузо на основе следующих трех матчей.

    Календарь «Милана»:

    17-й тур Серии А Милан – Фиорентина (16 декабря)

    18-й тур Фрозиноне – Милан (26 декабря)

    19-й тур Милан – СПАЛ (29 декабря)

    Источник: Sport Mediaset

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    19.12.2018 23:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +622

      КЭТиК 6 часов назад

      Не сладко быть тренером Милана

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