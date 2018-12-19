«Милан» может уволить Гаттузо до Нового года

Издание Sport Mediaset сообщило о позиции «Милана» относительно будущего главного тренера Дженнаро Гаттузо.

После 16-ти туров чемпионата Италии «россонери» занимают пятое место в турнирной таблице. 13-го декабря после поражения от «Олимпиакоса» (1:3, 3-й тур) команда не вышла в плей-офф Лиги Европы из-за разницы забитых и пропущенных мячей. Безвыигрышная серия клуба составляет три матча.

По данным источника, руководство клуба примет решение по Гаттузо на основе следующих трех матчей.

Календарь «Милана»:

17-й тур Серии А Милан – Фиорентина (16 декабря)

18-й тур Фрозиноне – Милан (26 декабря)

19-й тур Милан – СПАЛ (29 декабря)