«Атлетико» опроверг информацию об уходе Люки Эрнандеса в «Баварию»

«Бомбардир» со ссылкой на Marca писал о договоренности между «Атлетико» и «Баварией» по трансферу защитника Люки Эрнандеса.

Сообщалось, что в январе мюнхенцы заплатят за 22-летнего чемпиона мира полную стоимость отступных – 80 миллионов евро.

Журналист издания COPE Антонио Руис, цитируя источник в клубе, назвал трансфер невозможным. По его данным, тренерский штаб Диего Симеоне не готов отпустить игрока, уход которого станет проблемой для игры «Атлетико» в центре защиты.

Эрнандес в текущем сезоне провел 17 матчей на клубном уровне без результативных действий. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.