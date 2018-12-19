Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    «Атлетико» опроверг информацию об уходе Люки Эрнандеса в «Баварию»

    «Бомбардир» со ссылкой на Marca писал о договоренности между «Атлетико» и «Баварией» по трансферу защитника Люки Эрнандеса.

    Сообщалось, что в январе мюнхенцы заплатят за 22-летнего чемпиона мира полную стоимость отступных – 80 миллионов евро.

    Журналист издания COPE Антонио Руис, цитируя источник в клубе, назвал трансфер невозможным. По его данным, тренерский штаб Диего Симеоне не готов отпустить игрока, уход которого станет проблемой для игры «Атлетико» в центре защиты.

    Эрнандес в текущем сезоне провел 17 матчей на клубном уровне без результативных действий. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.

    Источник: COPE

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.12.2018 23:21
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2226

      zatonn 10 часов назад

      Что за бред, впервые слышу!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104813
    #2
    Zenit-84
    76201
    #3
    Андрей Ермошин
    67251
    #4
    Chernyi Lis
    65531
    #5
    DeMoN-FCMU
    62927
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru