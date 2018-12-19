Семин: «Мутко принял футбол в тяжелые времена и задал ему верное направление. Благодарю его»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал оценку деятельности Виталия Мутко на посту президента РФС. Функционер сложил полномочия.

«Виталий Леонтьевич принял футбол в тяжeлые времена и задал ему правильное направление. При нeм мы получили чемпионат мира, на котором блестяще себя зарекомендовали со всех сторон.

Он внeс очень большой вклад в наше развитие. Также при нeм прошло огромное число футболистов, которые хорошо играли и отлично себя зарекомендовали. Хочется просто его поблагодарить!» – сказал тренер.

При Мутко во главе РФС сборная России добилась главного успеха в своей истории – третьего места Евро-2008.