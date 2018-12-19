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    Семин: «Мутко принял футбол в тяжелые времена и задал ему верное направление. Благодарю его»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал оценку деятельности Виталия Мутко на посту президента РФС. Функционер сложил полномочия.

    «Виталий Леонтьевич принял футбол в тяжeлые времена и задал ему правильное направление. При нeм мы получили чемпионат мира, на котором блестяще себя зарекомендовали со всех сторон.

    Он внeс очень большой вклад в наше развитие. Также при нeм прошло огромное число футболистов, которые хорошо играли и отлично себя зарекомендовали. Хочется просто его поблагодарить!» – сказал тренер.

    При Мутко во главе РФС сборная России добилась главного успеха в своей истории – третьего места Евро-2008.

    Источник: «Чемпионат»

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    19.12.2018 19:26
    Комментарии9
    ...
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      Рейтинг: +222

      амани 1 час назад

      со всем уважением к Семину - Мутак принял футбол в тяжелые времена , а отправил его в тяжелейшую ситуация!!!!... Сколько хороших команд он угробил, так бездарно как Мутко , футболом никто не руководил!... теперь Голодец, человек Мутко, то-ли еще будет!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +172

      Красный май 12 часов назад

      И этот туда же: полизать в надежде на возможные будущие преференции.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5155

      Eddyson 14 часов назад

      Всё-таки во время прямой линии с солнцеликим Газзаев Сёмина укусил.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +503

      тщмек 19 > Eddyson 13 часов назад

      Мутко уволен, Эдик. проснись, ты серешь.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +5155

      Eddyson > тщмек 19 13 часов назад

      чучмек не читатель, чучмек писатель, не так ли, чучмек намбэ 19?

      1
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      ...
      Рейтинг: +503

      тщмек 19 > Eddyson 12 часов назад

      А, прости, не заметил, что ты спартач, ромб головного мозгу от рождения

      0
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      Рейтинг: +550

      тётя ASYA 15 часов назад

      Еврокубки и лига наций показали направление!

      7
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      Рейтинг: +3099

      vladik12 > тётя ASYA 14 часов назад

      Желчью не подавись.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3099

      vladik12 15 часов назад

      Не хватает "Боготворю его!".

      1
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