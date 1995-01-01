Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    51 миллион – столько Моуринью получил от «Челси» и «Манчестер Юнайтед» за разрывы контрактов

    Ранее «Бомбардир» писал, что уже бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью получил от клуба 24 миллиона фунтов стерлингов за досрочный разрыв контракта.

    По такому же сценарию португалец разрывал контракты с «Челси». Например, в 2007 году он получил от синих 18 миллионов неустойки.

    Если посчитать, то суммарно в качестве компенсаций за разрывы контрактов Моуринью получил 51,5 миллиона фунтов стерлингов.

    Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»

    Места, где Моуринью спасет карьеру

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:46
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1279

      Артурка32 21 минуту назад

      Примерно 4,2 миллиарда рублей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      sergeIKAZ 54 минуты назад

      Да, он уже торгует именем. Обычная практика в топ клубах, только не все дурака валяют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +457

      Mr Abdullaev 1 час назад

      Он щас так зарабатывает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +485

      ivan-football-fan 2 часа назад

      Если Мавр и в следующем клубе (ИНТЕР, говорят?) поставит ТАКИЕ ЖЕ УСЛОВИЯ РАССТОРЖЕНИЯ....И СНОВА ВСЁ ЗАВАЛИТ...ТО это станет последним гвоздём в крышку его тренерского гроба.... Потом - только мемуары писать или брать клуб из второй лиги и поднимать из говна (как, например, Рафа Бенитес в Ньюксле)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +485

      ivan-football-fan 2 часа назад

      С Челси всё было понятно: там у Ромы бабло НЕ ЗАРАБОТАННОЕ...НЕ СЧИТАННОЕ... Цены деньгам Рома не знает...(сравните характер его трат с тратами , например, Билла Гейтса или владельца "ИКЕИ" !))
      А здесь в МЮ...странновато.... Вроде.... умеют работать... Это - явный ляп! СПИШУТ НА "ОБРАЗОВАНИЕ"))) Будет уроком..надеюсь - на всю оставшуюся жизнь))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1405

      александр п > ivan-football-fan 17 минут назад

      Футбол не предсказуем, всегда есть риск .Перес вон как лоханулся,а ведь не скажешь что не разбирается в футболе.МЮ до зарезу нужны победы.Моуриньо по своим достижениям вне конкуренции.Но его философия имхо не соответствует стилю МЮ.А деньги по нынешним временам для МЮ незначительные.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8181

      KOLBIS 2 часа назад

      Хорошая политика,сначала ты работаешь на имя,а потом можно делать все плохо и тебе за это ничего не будет...И бабло еще за это дают...Малорик Моур...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      ЧаплиN 2 часа назад

      Таким ходом скоро сам моур станет Юнайтед

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      Elisey13 2 часа назад

      Отлично работает!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      dmzeus 3 часа назад

      Неплохо)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +261

      LMI 3 часа назад

      Бизнесмен, что тут сказать

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104750
    #2
    Zenit-84
    76173
    #3
    Андрей Ермошин
    67079
    #4
    Chernyi Lis
    65100
    #5
    DeMoN-FCMU
    62818
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru