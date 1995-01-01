51 миллион – столько Моуринью получил от «Челси» и «Манчестер Юнайтед» за разрывы контрактов

Ранее «Бомбардир» писал, что уже бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью получил от клуба 24 миллиона фунтов стерлингов за досрочный разрыв контракта.

По такому же сценарию португалец разрывал контракты с «Челси». Например, в 2007 году он получил от синих 18 миллионов неустойки.

Если посчитать, то суммарно в качестве компенсаций за разрывы контрактов Моуринью получил 51,5 миллиона фунтов стерлингов.

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