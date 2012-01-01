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    «Самый ценный игрок «Спартака» – я». Адриано ответил на вопросы болельщиков

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано ответил на вопросы болельщиков клуба. В частности, бразилец назвал самого ценного футболиста красно-белых.

    «Самым ценным игроком «Спартака» считаю себя.

    Самый красивый гол за «Спартак»? В ворота «Зенита». Я получил мяч в центре поля, отдал Александру Самедову, тот протащил его немного и отдал Зе Луишу. Он отпасовал вновь мне. Я пробил по воротам и попал в цель.

    Кто из спартаковской молодeжи самый талантливый? Александр Ломовицкий — хороший игрок. У него есть все качества, которые нужны футболисту. Быстрый, способный, волевой. Быстро учится.

    Кто лучший игрок в РПЛ? Зе Луиш», – считает бразилец.

    В текущем сезоне РПЛ Адриано провел 14 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Он лучший игрок команды по системе «гол+пас» (делит первое место с Зе Луишем).

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 11:14
    Комментарии16
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      Рейтинг: +572

      Max Bobr 1 час назад

      От скромности, однако, не помрет

      1
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      Рейтинг: +2937

      violator20 1 час назад

      Посмотрите полностью этот ролик ответов, впечатление честного и доброжелательного человека. Особенно понравился вот этот ответ:
      - Планируете ли вы после окончания карьеры стать тренером?
      - Нет, я достаточно заработал денег, хочу отдохнуть.

      0
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      Рейтинг: +3084

      vladik12 2 часа назад

      А мне нравятся такие люди. Которые не выдают себя за рафинированных невинных овечек, а говорят как есть, как думают.

      4
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      ...
      Рейтинг: +3387

      ilichkadr > vladik12 2 часа назад

      И приснится же такое не рафинированному, что он самый самый!!!

      -1
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      Рейтинг: +3387

      ilichkadr 2 часа назад

      Пока сам себя не похвалишь никто не похвалит.

      4
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      Рейтинг: +1727

      Кинстифа 2 часа назад

      У него кроме огромной зп особо ничего и нет..
      даже в 3 бы не поставил его лучших:
      Зобнин, Джикия, Мельгарехо, Зе, и 5 может быть...
      Но зная бомбардир.... они все исковеркать могут.. может он в шутливой форме отвечал)))

      1
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      Рейтинг: +631

      Театрал > Кинстифа 1 час назад

      Особенно Джикия. В каждом матче привоз и гола и голевого момента

      0
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      Рейтинг: +432

      zritelx 3 часа назад

      По моему мнению поставить в один ряд с бывшими игроками Спартака Алексом и Видичем близко некого из нынешнего состава. Извиняюсь- Бесковский и Романцевский период не беру, ну советский само собой, речь про историю команды в современной России.

      1
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      Рейтинг: +631

      Театрал > zritelx 1 час назад

      И что со Спартаком выиграли хваленные Алекс и Видич? Игроки классные, спору нет, но нынешние оказались круче. Цените то, что есть

      1
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      Рейтинг: +281

      JTherry 3 часа назад

      скромно)))) точно))) по делу))))

      0
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      Рейтинг: +3387

      piligrim1986 3 часа назад

      ну тут уточнение - не самый ценный, а самый дорогой в плане зарплаты))))

      1
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      Рейтинг: +759

      Axe111 3 часа назад

      Заткнись помойка

      -2
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      Рейтинг: +3237

      Persona_non_Grata 3 часа назад

      Это правильно - " сам не похвалишь , никто не похвалит " ))))

      4
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