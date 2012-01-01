«Самый ценный игрок «Спартака» – я». Адриано ответил на вопросы болельщиков

Нападающий «Спартака» Луис Адриано ответил на вопросы болельщиков клуба. В частности, бразилец назвал самого ценного футболиста красно-белых.

«Самым ценным игроком «Спартака» считаю себя.

Самый красивый гол за «Спартак»? В ворота «Зенита». Я получил мяч в центре поля, отдал Александру Самедову, тот протащил его немного и отдал Зе Луишу. Он отпасовал вновь мне. Я пробил по воротам и попал в цель.

Кто из спартаковской молодeжи самый талантливый? Александр Ломовицкий — хороший игрок. У него есть все качества, которые нужны футболисту. Быстрый, способный, волевой. Быстро учится.

Кто лучший игрок в РПЛ? Зе Луиш», – считает бразилец.

В текущем сезоне РПЛ Адриано провел 14 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Он лучший игрок команды по системе «гол+пас» (делит первое место с Зе Луишем).