Экс-игрок «Лиона» Жуниньо: «Французы могут пройти «Барселону» в 1/8 финала Лиги чемпионов»

Бывший хавбек «Лиона» Жуниньо поделился ожиданиями от матчей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Первая игра состоится в феврале.

«Лионцам придется проявить сосредоточенность. Дома нужно победить и не пропустить. «Лион» может соперничать с каталонцами и выбить их», – сказал бразилец L'Equipe.

В 2009 году команды встречались на этой же стадии турнира. Сине-гранатовые прошли с общим счетом 6:3. В частности, в домашнем матче у «Барселоны» дублем отметился Тьерри Анри.