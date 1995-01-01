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    Экс-игрок «Лиона» Жуниньо: «Французы могут пройти «Барселону» в 1/8 финала Лиги чемпионов»

    Бывший хавбек «Лиона» Жуниньо поделился ожиданиями от матчей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Первая игра состоится в феврале.

    «Лионцам придется проявить сосредоточенность. Дома нужно победить и не пропустить. «Лион» может соперничать с каталонцами и выбить их», – сказал бразилец L'Equipe.

    В 2009 году команды встречались на этой же стадии турнира. Сине-гранатовые прошли с общим счетом 6:3. В частности, в домашнем матче у «Барселоны» дублем отметился Тьерри Анри.

    Источник: L'Equipe

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3084

      vladik12 3 часа назад

      Обкурился там?

      0
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      Рейтинг: +4615

      Cules2013 6 часов назад

      Могут, но это зависит исключительно от самой Барселоны. Если каталонцы не будут играть расхлябанно, как они иногда умеют, то Лион может рассчитывать только на интересную игру и счёт а-ля 3-2, но не на победу. Соперник опасный, матчи с Сити это показали. Да и я сам прекрасно помню времена славного Лиона с Жуниньо, Купе, Крисом, Гомисом и т.д. Когда выбивали из ЛЧ Реал)

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      Рейтинг: +3084

      vladik12 > Cules2013 3 часа назад

      Не могут. Вы в 1/4.

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