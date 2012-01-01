Моуринью второй раз подряд уволили после проигрыша лидеру сезона АПЛ

Сульшер? сейчас уже не знаю радоваться или нет когда Гиггза назначали была логика сейчас нужен тренер опытный который поставит атакующий футбол а Сульшер скорее всего до конца сезона а там как получится
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью покинул пост. Это случилось после поражения от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля» (1:3).
Предыдущее увольнение португальца случилось также после поражения лидеру. Это произошло в декабре 2015 года: тогда руководство «Челси» расторгло контракт со специалистом после проигрыша «Лестеру».
Новым менеджером «Юнайтед» должен стать Оле-Гуннар Сульшер.
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