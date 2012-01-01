Моуринью второй раз подряд уволили после проигрыша лидеру сезона АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью покинул пост. Это случилось после поражения от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля» (1:3).

Предыдущее увольнение португальца случилось также после поражения лидеру. Это произошло в декабре 2015 года: тогда руководство «Челси» расторгло контракт со специалистом после проигрыша «Лестеру».

Новым менеджером «Юнайтед» должен стать Оле-Гуннар Сульшер.

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