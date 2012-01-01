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    Моуринью второй раз подряд уволили после проигрыша лидеру сезона АПЛ

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью покинул пост. Это случилось после поражения от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля» (1:3).

    Предыдущее увольнение португальца случилось также после поражения лидеру. Это произошло в декабре 2015 года: тогда руководство «Челси» расторгло контракт со специалистом после проигрыша «Лестеру».

    Новым менеджером «Юнайтед» должен стать Оле-Гуннар Сульшер.

    Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»

    Места, где Моуринью спасет карьеру

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 07:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1255

      anri1703 3 часа назад

      Сульшер? сейчас уже не знаю радоваться или нет когда Гиггза назначали была логика сейчас нужен тренер опытный который поставит атакующий футбол а Сульшер скорее всего до конца сезона а там как получится

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