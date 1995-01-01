Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Новичок «Спартака» Умяров: «Буду рад конкурировать с Зобниным. Он лучший в России на своей позиции»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о своей позиции на поле. Игрок перешел в «Спартак» из «Чертаново», официально о трансфере стало известно в ноябре.

    «Никогда не думал, на какой позиции мне комфортнее играть. Нравится играть и в отборе, и начинать атаки, подключаться вперед. Все зависит от того, чего хочет тренер. Я вообще готов играть и в защите, и в атаке.

    Что касается конкуренции, то это отлично, она помогает прогрессу и всегда шла мне на пользу, улучшала мои качества. Рома Зобнин, безусловно, один из лучших игроков России вообще, а на своей позиции – точно лучший. Он один из ключевых в сборной. Буду только рад с ним конкурировать.

    Поставленный дальний удар? Работаю над этим, но в ФНЛ бить не особо получалось. Там у нас есть другие исполнители, поэтому практики было немного. А в сборной было две возможности в первой игре, теперь вот – в последней. Хорошо, что удалось забить», – сказал Умяров.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:43
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +41931

      zigbert 2 часа назад

      Получай развитие в Спартаке ,добивайся высокого уровня. Удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Дядя Серёжа 3 часа назад

      Глядишь и Рома ещё подстегнётся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10766

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Конкуренция в твоём возрасте - это благо! Успехов мясной!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5166

      a-rakhmatov 8 часов назад

      Конкуренция и в футболе двигатель прогресса, удачи Наилю !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      Опорник84 8 часов назад

      Ну все Ромка держись!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      15112007 8 часов назад

      МОлодец, по- боевому настроен!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -6

      avroshov 9 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://u.yool.so/miopres

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3557

      Krossmen73 10 часов назад

      Неплохое приобретение для красно-белых.Игрок на перспективу.Если Умяров хорошо адаптируется,то у Зобнина будет неплохой "дублёр".Удачи новичку!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      DimonSPM 13 часов назад

      Зобнин действительно крут и показывал крутую игру после ЧМ. Но когда всю команду лихорадит - трудно показать хороший футбол.
      Будем конечно наблюдать за новичком красно-белых.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      Cherembas 13 часов назад

      Удачи

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104750
    #2
    Zenit-84
    76173
    #3
    Андрей Ермошин
    67079
    #4
    Chernyi Lis
    65100
    #5
    DeMoN-FCMU
    62818
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru