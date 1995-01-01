Новичок «Спартака» Умяров: «Буду рад конкурировать с Зобниным. Он лучший в России на своей позиции»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о своей позиции на поле. Игрок перешел в «Спартак» из «Чертаново», официально о трансфере стало известно в ноябре.

«Никогда не думал, на какой позиции мне комфортнее играть. Нравится играть и в отборе, и начинать атаки, подключаться вперед. Все зависит от того, чего хочет тренер. Я вообще готов играть и в защите, и в атаке.

Что касается конкуренции, то это отлично, она помогает прогрессу и всегда шла мне на пользу, улучшала мои качества. Рома Зобнин, безусловно, один из лучших игроков России вообще, а на своей позиции – точно лучший. Он один из ключевых в сборной. Буду только рад с ним конкурировать.

Поставленный дальний удар? Работаю над этим, но в ФНЛ бить не особо получалось. Там у нас есть другие исполнители, поэтому практики было немного. А в сборной было две возможности в первой игре, теперь вот – в последней. Хорошо, что удалось забить», – сказал Умяров.