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    Прядкин: «Уверен, что «Анжи» доиграет сезон. Если что, воспитанниками подстрахуемся»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал финансовую ситуацию в«Анжи».

    Ранее лига выплатила клубу 8 миллионов рублей.

    «Общее собрание приняло решение поддержать их. Но это не отбор денег от других клубов. Эти деньги были выданы авансом в счет их заработка от коммерческого и телевизорного пула. По мере поступления денег мы сразу их переводим.

    Клубы были солидарны, чтобы не было вопросов с точки зрения положения в таблице и прецедентов со снятием. Были переговоры с руководством команды и региона. Есть уверенность, что «Анжи» доиграет.

    Кстати, «Томь» как-то доигрывала воспитанниками. В «Анжи» великолепная академия, они были лидерами в юношеском первенстве и выступали в Юношеской лиге УЕФА. Если что, воспитанниками подстрахуемся», – сказал Прядкин.

    Источник: «Р-Спорт»

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    18.12.2018 22:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3387

      ilichkadr 5 часов назад

      Кому это надо доигрывать сезон воспитанниками? Предположим доиграли, и что дальше?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +759

      Axe111 6 часов назад

      Заткнись продажное позорище

      1
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