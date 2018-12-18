Прядкин: «Уверен, что «Анжи» доиграет сезон. Если что, воспитанниками подстрахуемся»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал финансовую ситуацию в«Анжи».

Ранее лига выплатила клубу 8 миллионов рублей.

«Общее собрание приняло решение поддержать их. Но это не отбор денег от других клубов. Эти деньги были выданы авансом в счет их заработка от коммерческого и телевизорного пула. По мере поступления денег мы сразу их переводим.

Клубы были солидарны, чтобы не было вопросов с точки зрения положения в таблице и прецедентов со снятием. Были переговоры с руководством команды и региона. Есть уверенность, что «Анжи» доиграет.

Кстати, «Томь» как-то доигрывала воспитанниками. В «Анжи» великолепная академия, они были лидерами в юношеском первенстве и выступали в Юношеской лиге УЕФА. Если что, воспитанниками подстрахуемся», – сказал Прядкин.