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    РПЛ выплатила «Анжи» 8 миллионов 

    Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал, что РПЛ выплатила клубу 8 миллионов рублей. Ранее генеральный директор команды Олег Флегонтов рассказал, что это аванс за счет тех средств, которые «Анжи» должен получить по итогам текущего сезона чемпионата России.

    «Это деньги на пару месяцев вперед. Это не помощь.

    Просто клубы лиги пошли нам навстречу и лига выплатила нам деньги, в том числе и за телевизионные права на несколько месяцев вперед.

    Эта сумма составляет около восьми миллионов рублей (около 120 тысяч долларов)», – сказал Кадиев.

    Источник: 360tv

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    07.12.2018 21:00
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +193

      Edward52 8 декабря 2018, 10:43

      Бедный Спартак! Так не вовремя порадовали Анжи, что они теперь и Спартак накажут с минимальным счетом.

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 8 декабря 2018, 05:36

      1.5-2 месячная з/п игрока Зенита :) а Анжи на эти деньги будет жить 2 месяца

      в общем в очередной раз хотелось бы сказать, что нужны правила финансового файрплей у нас, как МЛС например

      1
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 8 декабря 2018, 00:52

      деньги попилят и после НГ разбегутся.... ищи потом в горах Кадирова

      1
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      Рейтинг: +6075

      GoldPlayFIFARus9 7 декабря 2018, 23:12

      Лихо девки пляшут. А дальше как? Забавно получается, КДК их штрафует по несколько сотен тысяч через тур,а РФС им платит авансом. Замкнутый круг....

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 7 декабря 2018, 22:47

      Может Анжи ещё кредит у лиги возьмут?

      0
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 7 декабря 2018, 22:23

      Самое время распасться для Анжи: аванс получен. Телевизионные права? А хрен вам, повтор посмотрите матча Анжи - Зенит от 30 сентября.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 декабря 2018, 21:51

      ну хоть на суп хватит

      2
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 21:37

      На долго ли им этих денег хватит?

      6
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 7 декабря 2018, 21:32

      Мотивация на 08.12)) Совпадение - не думаю))

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 декабря 2018, 21:26

      Ну все ща Неймера выкупят! Коко сидя на банке получает в разы больше...

      2
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