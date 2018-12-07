РПЛ выплатила «Анжи» 8 миллионов 

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал, что РПЛ выплатила клубу 8 миллионов рублей. Ранее генеральный директор команды Олег Флегонтов рассказал, что это аванс за счет тех средств, которые «Анжи» должен получить по итогам текущего сезона чемпионата России.

«Это деньги на пару месяцев вперед. Это не помощь.

Просто клубы лиги пошли нам навстречу и лига выплатила нам деньги, в том числе и за телевизионные права на несколько месяцев вперед.

Эта сумма составляет около восьми миллионов рублей (около 120 тысяч долларов)», – сказал Кадиев.