Гендиректор «Анжи»: «Деньги от РПЛ уже поступили. Потратили их на частичную выплату зарплаты сотрудникам клуба и игрокам»

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил, клуб получил средства от российской Премьер-лиги.

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига готова заранее выплатить махачкалинцам деньги, которые им полагаются по итогам сезона-2018/19.

«Премьер-лига уже оформила авансовый платеж «Анжи» в счет тех средств, которые мы должны заработать по договору с лигой за этот чемпионат России. Деньги уже поступили – потратили их на частичную выплату заработной платы сотрудникам клуба и футболистам. Сумма не такая большая, ее хватило на то, чтобы частично погасить долги. Этих средств уже нет.

Решился ли вопрос с поиском спонсора? Нет, пока подвижек в этом вопросе нет», – сказал Флегонтов.