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    • Гендиректор «Анжи»: «Деньги от РПЛ уже поступили. Потратили их на частичную выплату зарплаты сотрудникам клуба и игрокам»

    Гендиректор «Анжи»: «Деньги от РПЛ уже поступили. Потратили их на частичную выплату зарплаты сотрудникам клуба и игрокам»

    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил, клуб получил средства от российской Премьер-лиги.

    Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига готова заранее выплатить махачкалинцам деньги, которые им полагаются по итогам сезона-2018/19.

    «Премьер-лига уже оформила авансовый платеж «Анжи» в счет тех средств, которые мы должны заработать по договору с лигой за этот чемпионат России. Деньги уже поступили – потратили их на частичную выплату заработной платы сотрудникам клуба и футболистам. Сумма не такая большая, ее хватило на то, чтобы частично погасить долги. Этих средств уже нет.

    Решился ли вопрос с поиском спонсора? Нет, пока подвижек в этом вопросе нет», – сказал Флегонтов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2018 16:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 декабря 2018, 02:37

      В Анжи надо финансовым директором ставить Дмитрия Медведева: "Денег нет, но вы держитесь". Судьба Анжи давно бы сама собою разрешилась.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 7 декабря 2018, 18:04

      большую половину оставили себе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 декабря 2018, 17:31

      Футбольный клуб на искусственном кормлении долго не живёт... А при таком долге и составе команды никаких спонсоров и инвесторов не найти.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 17:08

      Значит со Спартаком будет играть сытая команда.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3438

      violator20 > zigbert 7 декабря 2018, 17:18

      Это хорошо, сытые, спокойные. Голодные они быстрее бегают.)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Харченко 7 декабря 2018, 16:51

      Часть украли, как водится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Jdkwjx58 7 декабря 2018, 16:35

      Распустить всю эту шайку...
      Вместе с РФС...
      Работы и другой в России полно

      0
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      Рейтинг: +4625

      la verdad 7 декабря 2018, 16:25

      Классика «Те калоши, что вы прислали на прошлой неделе - мы уже съели», ‘пришлите пожалуйста новых калош» « и такая дребедень целый день, то тюлень позвонит, то олень» К. Чуковский

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 7 декабря 2018, 16:22

      Сколько не закачивай денег в Кавказ,всё равно 90% украдут,А в сухом остатке звериная ненависть.

      4
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