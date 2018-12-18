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    Покеттино – о возможном назначении в «МЮ»: «Меня не касается то, что случилось в другом клубе»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино ответил на вопрос о возможном назначении в «Манчестер Юнайтед». Сегодня «МЮ» уволил главного тренер Жозе Моуринью.

    О «Манчестер Юнайтед»

    За те пять лет, что я работаю в «Тоттенхэме», было много слухов. Я не могу отвечать на подобные вопросы. Подобные слухи появляются в этом бизнесе, в футболе.

    Я всегда уважаю чужое мнение – хвалят ли меня, соглашаются ли со мной.

    Много слухов ходит, но меня не касается то, что случилось в другом клубе. Я сконцентрирован на том, чтобы показать максимум в этом клубе.

    О Моуринью

    Хочу пожелать ему всего наилучшего. Мне жаль, потому что я хорошо его знаю. У меня с ним очень хорошие отношения. Он мой хороший друг. То, что случилось сегодня, – грустные новости.

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    Источник: Sky Sports

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    18.12.2018 21:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +41931

      zigbert 3 часа назад

      Сейчас у него нет никакого смысла уходить из Тоттенхэма.

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      Рейтинг: -6

      avroshov 8 часов назад

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://u.yool.so/miopres

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      Рейтинг: +1085

      koli4ka 15 часов назад

      Маурисио- мужик, красава, видно дружит с головой и предан клубу,где ему безмерно доверяют...

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      Рейтинг: +499

      Fin035 16 часов назад

      Думаю Покеттино, как и Венгер к сожалению, может надолго застрять в Тотенхеме, а это ни к чему хорошему не приведет! Опыт Венгера показал, что слишком затяжное пребывание без прогресса в одном клубе, наверняка в последствии приведет вне всякого сомнения к падению и деградации как тренера!

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      Рейтинг: +536

      Damir07 16 часов назад

      А так по хорошему если тебя позовут ты обязательно туда пойдешь потому во первых там не ограниченый ресурс во вторых там любят постояных тренеров и на долго остался бы и все что угодно сможешь выйграть

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      Рейтинг: +1766

      Yev 16 часов назад

      Сейчас, как говорят финансисты: М.Ю. "токсичный актив". Нужен не амбициозный временщик, который исправит ситуацию и вовремя отойдет в сторону для какого-нибудь нового "бога".

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