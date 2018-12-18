Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино ответил на вопрос о возможном назначении в «Манчестер Юнайтед». Сегодня «МЮ» уволил главного тренер Жозе Моуринью.

О «Манчестер Юнайтед»

За те пять лет, что я работаю в «Тоттенхэме», было много слухов. Я не могу отвечать на подобные вопросы. Подобные слухи появляются в этом бизнесе, в футболе.

Я всегда уважаю чужое мнение – хвалят ли меня, соглашаются ли со мной.

Много слухов ходит, но меня не касается то, что случилось в другом клубе. Я сконцентрирован на том, чтобы показать максимум в этом клубе.

О Моуринью

Хочу пожелать ему всего наилучшего. Мне жаль, потому что я хорошо его знаю. У меня с ним очень хорошие отношения. Он мой хороший друг. То, что случилось сегодня, – грустные новости.

Места, где Моуринью спасет карьеру

Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»