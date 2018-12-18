Ибрагимович: «Как я и говорил, я не закончил с МЛС. Первый сезон был разминкой»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал продление контакта с клубом.

«Было много разговоров, много слухов, но я не собирался уходить. Как я и говорил, я не закончил с МЛС. Я хорошо начал, хорошо играл, но я все еще не до конца доволен результатом.

Все еще есть, над чем работать. Мой первый год здесь – это разминка. Второй будет другим, потому что я узнал лигу, лучше узнал соперников. Даже если они знали меня с первого дня, то и я теперь узнал их. Узнал лучше свою команду. Я чувствую себя лучше физически.

Первый год был разминкой, во втором году я разберусь со всем», – сказал Ибрагимович.