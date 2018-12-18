Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Ибрагимович: «Как я и говорил, я не закончил с МЛС. Первый сезон был разминкой»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал продление контакта с клубом.

    «Было много разговоров, много слухов, но я не собирался уходить. Как я и говорил, я не закончил с МЛС. Я хорошо начал, хорошо играл, но я все еще не до конца доволен результатом.

    Все еще есть, над чем работать. Мой первый год здесь – это разминка. Второй будет другим, потому что я узнал лигу, лучше узнал соперников. Даже если они знали меня с первого дня, то и я теперь узнал их. Узнал лучше свою команду. Я чувствую себя лучше физически.

    Первый год был разминкой, во втором году я разберусь со всем», – сказал Ибрагимович.

    Источник: Официальный твиттер «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.12.2018 21:35
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10766

      DOCTOR PENALTY 16 часов назад

      Ибра, не пора ли размяться в РПЛ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16807

      vick-north-west 17 часов назад

      Но титулов в МЛС у Златана походу не будет, зря он пыжится. Лучший игрок клуба, не более. И то не факт,будет еще Квальярелла.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104750
    #2
    Zenit-84
    76173
    #3
    Андрей Ермошин
    67079
    #4
    Chernyi Lis
    65100
    #5
    DeMoN-FCMU
    62818
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru