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    Зидан не возглавит «МЮ» на краткосрочной основе

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не намерен работать в «Манчестер Юнайтед». По информации Sport.es, француз не возглавит английский клуб, по крайней мере, на короткий срок.

    Специалист не спешит возвращаться к работе после ухода из «Реала» в мае этого года. По этой причине он не намерен брать на себя управление «Юнайтед» посреди сезона.

    Сегодня «МЮ» уволил с поста главного тренера Жозе Моуринью. СМИ сообщили, что руководство клуба рассматривает в качестве возможных сменщиков португальца Лорана Блана (экс-сборная Франции и «ПСЖ») и Оле-Гуннара Сульшера («Мольде»).

    Источник: Sport.es

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    18.12.2018 18:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5816

      Catastrofa 16 часов назад

      Зидан с амбициями.

      0
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      Рейтинг: +953

      21082014 18 часов назад

      кроме Зидана очень сложно кого либо представить на посту главного в МЮ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1007

      Marley Bob 19 часов назад

      Упоминание Сульшера вызвало умиление.с чувством юмора ребята.

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