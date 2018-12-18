Зидан не возглавит «МЮ» на краткосрочной основе

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не намерен работать в «Манчестер Юнайтед». По информации Sport.es, француз не возглавит английский клуб, по крайней мере, на короткий срок.

Специалист не спешит возвращаться к работе после ухода из «Реала» в мае этого года. По этой причине он не намерен брать на себя управление «Юнайтед» посреди сезона.

Сегодня «МЮ» уволил с поста главного тренера Жозе Моуринью. СМИ сообщили, что руководство клуба рассматривает в качестве возможных сменщиков португальца Лорана Блана (экс-сборная Франции и «ПСЖ») и Оле-Гуннара Сульшера («Мольде»).