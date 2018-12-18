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    «Енисей» – Моуринью: «Нам нужен величайший переводчик для команды Аленичева»

    «Енисей» с юмором воспринял новость об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

    Пресс-служба красноярцев у себя в твиттере опубликовала совместное фото своего тренера Дмитрия Аленичева и португальского специалиста, подписав ее: «Нам нужен величайший переводчик для команды Аленичева».

    В свое время Аленичев играл под руководством Моуринью в «Порту». Португалец до начала тренерской деятельности работал переводчиком Бобби Робсона в «Спортинге» и «Порту».

    Источник: Официальный твиттер ФК «Енисей»

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    18.12.2018 17:55
    Комментарии12
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      Рейтинг: +572

      Max Bobr 13 часов назад

      Что-то штырит нынче подземелье российского футбола. Ну не играть, так пытаться юморить...

      0
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      Рейтинг: +187

      Igreks 16 часов назад

      Не игрой, так твиттером)))

      0
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      Рейтинг: +586

      Psih86 16 часов назад

      Да...Ну и дол....б это написал...

      0
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      Рейтинг: +264

      DMитрий 16 часов назад

      Как говориться: вылетать так с юмором! Этим и запомним Енисей.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3305

      ЖОРРО > DMитрий 15 часов назад

      Они и входили в РПЛ с юмором!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +500

      ProstoPolzovatel 17 часов назад

      Скорее уж тогда Аленичев будет переводчиком)))) Но Енисею надо по-аккуратнее быть с такими шутками, брать Маура нужно до конца контракта - иначе львы разорят Красноярский бюджет)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +202

      Hoahin 18 часов назад

      Стыдоба

      1
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      Рейтинг: +16807

      vick-north-west 18 часов назад

      Искрометный КВН-овский юмор. Лучше со Слуцким созвонитесь, шутки поинтересней будут.

      0
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      Рейтинг: +591

      трениришко 19 часов назад

      пердите тише

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      Max Bobr 19 часов назад

      Уровень юмора соответствует уровню клуба!

      3
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      Рейтинг: +1375

      САДЫЧОК 20 часов назад

      по моему -это не юмор-а ТУПОСТЬ !

      8
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      Рейтинг: +90

      AnayTMN > САДЫЧОК 20 часов назад

      Как и большая часть их твитов. Челик сидит и думает, что он что-то смешное и умное делает, а на самом деле стыдно за клуб просто

      5
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