«Енисей» – Моуринью: «Нам нужен величайший переводчик для команды Аленичева»

«Енисей» с юмором воспринял новость об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Пресс-служба красноярцев у себя в твиттере опубликовала совместное фото своего тренера Дмитрия Аленичева и португальского специалиста, подписав ее: «Нам нужен величайший переводчик для команды Аленичева».

В свое время Аленичев играл под руководством Моуринью в «Порту». Португалец до начала тренерской деятельности работал переводчиком Бобби Робсона в «Спортинге» и «Порту».