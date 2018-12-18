«Урал» – Моуринью: «У нас есть красивый автобус, используемый только до и после игр. Есть какие-нибудь мысли?»

Пресс-служба «Урала» обратилась к бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Специалист был отправлен в отставку со своего поста сегодня, 18 декабря.

«Уважаемый мистер Моуринью, насколько мы знаем, возможно, вы ищете себе занятие.

Вот в чем дело: у нас есть красивый автобус, который мы используем только до и после матчей. У вас есть какие-нибудь мысли?» – говорится в сообщении екатеринбуржцев в твиттере.

twit text — ФК Урал (@FCURAL) 18 декабря 2018 г.

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