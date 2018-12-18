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    «Урал» – Моуринью: «У нас есть красивый автобус, используемый только до и после игр. Есть какие-нибудь мысли?»

    Пресс-служба «Урала» обратилась к бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Специалист был отправлен в отставку со своего поста сегодня, 18 декабря.

    «Уважаемый мистер Моуринью, насколько мы знаем, возможно, вы ищете себе занятие.

    Вот в чем дело: у нас есть красивый автобус, который мы используем только до и после матчей. У вас есть какие-нибудь мысли?» – говорится в сообщении екатеринбуржцев в твиттере.

    Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»

    Источник: Официальный сайт ФК «Урал»

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    18.12.2018 17:20
    Комментарии16
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      Рейтинг: +364

      geroin161 15 часов назад

      Шутники прям.
      У кого научились?
      У камеди Клаб?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +586

      Psih86 16 часов назад

      Ну и стыдоба,что одни,что вторые....при желании Маур может купить вас,развалить и пойдете на завод за 25 т.руб. вот и посмеемся;)

      2
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      Рейтинг: +187

      Igreks 16 часов назад

      Смешно читать когда некие недоклубы пиарятся на остатке величайшего тренера..... клоуны одним словом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      DMитрий 16 часов назад

      Еще одни хохмачи! Что лавры Енисея не дают покоя? Ладно там Аленичев есть, он с Мауром хоть связан был. Что по мне, так Вы все не того человека для подъё..к выбрали.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      professor13 17 часов назад

      Маур взял 24 ляма за расторжение и пошел отдыхать,Маур сделал свое дело Маур может уходить...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +41931

      zigbert 17 часов назад

      Ему теперь не до шуток. Какой там Урал.

      3
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      Рейтинг: +591

      трениришко 19 часов назад

      Моуриньо-Урал: "Сосите"

      1
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      Рейтинг: +631

      Театрал 19 часов назад

      Ах, Моська, как она сильна, что лает на слона.

      4
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      Рейтинг: +621

      ВикторВВ 19 часов назад

      А сейчас все твиты наших клубов будут в подобной форме выражаться?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2024

      Спартач80 21 час назад

      Мда...а во время игры у вас что?...Тупая шутка.

      6
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