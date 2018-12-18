«Урал» – Моуринью: «У нас есть красивый автобус, используемый только до и после игр. Есть какие-нибудь мысли?»

Шутники прям.
У кого научились?
У камеди Клаб?
Пресс-служба «Урала» обратилась к бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Специалист был отправлен в отставку со своего поста сегодня, 18 декабря.
«Уважаемый мистер Моуринью, насколько мы знаем, возможно, вы ищете себе занятие.
Вот в чем дело: у нас есть красивый автобус, который мы используем только до и после матчей. У вас есть какие-нибудь мысли?» – говорится в сообщении екатеринбуржцев в твиттере.
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— ФК Урал (@FCURAL) 18 декабря 2018 г.
Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»