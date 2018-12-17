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    Бразильский футбольный юрист: «В будущем «Спартак» может заработать на Айртоне много денег»

    Футбольный юрист из Бразилии Диого Соуза прокомментировал переход защитника «Флуминенсе» Айртона в «Спартак». Красно-белые заплатили за 21-летнего футболиста 7 миллионов евро.

    «Считаю, что в прошлом сезоне Айртон значительно прибавил. Он был лучшим левым защитником во всем чемпионате. Он очень хорош в атаке, умеет делать нацеленные передачи, ассистирует партнерам. Но он должен прибавлять в оборонительных навыках.

    Несмотря на это, считаю его невероятным левым защитником. Лучшим в чемпионате Бразилии. Считаю, что Айртон сможет стать сильнее в «Спартаке», сможет пробиться в сборную Бразилии. У него есть потенциал для этого. В будущем «Спартак» может заработать много денег на Айртоне.

    Не слышал ничего плохого о его характере. Если у игрока есть с этим проблемы, обычно мы в курсе подобных вещей. Не слышал ничего плохого о нем, а это уже хорошо.

    Не знаю, были ли у него предложения от других клубов, но предложение «Спартака» было очень достойным», – сказал Соуза.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 10:26
    Комментарии6
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      Рейтинг: +14633

      oyabun 2 часа назад

      Сколько мы уже таких красивых песен слышали.. Особенно про Рошу. Ну посмотрим весной.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2786

      violator20 > oyabun 1 час назад

      Художественный руководитель песенного хора Наиль Измайлов!)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4145

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      А что, про Рошу тоже что-то там говорили "футбольные юристы"?
      Как-то мимо меня прошло.
      Да даже если бы и вдруг наткнулся на такую заметку, воспринял бы эти слова с иронией, поскольку даже в момент покупки Роши он не шёл ни в какое сравнение с Луаном.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +601

      Михаил Шевченко 3 часа назад

      ну да.........кто кроме Шахтера и Металлиста в Восточной Европе зарабатывал на южноамериканцах?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2786

      violator20 4 часа назад

      Ну теперь пойдут сбросы в прессу песен о том какая это замечательная покупка и что это супер игрок. Скауты из Реала уже наверное позеленели от досады что прозевали супер звезду. Весной будем смотреть что это за защитник......А Скопинцева зря не купили, ему никакую адаптацию проходить не надо, да и паспорт у него нужного цвета...

      4
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      Рейтинг: +39132

      Рубик Докоян 4 часа назад

      Если бы он был лучшим левым защитником в чемпионате Бразилии, то на него обратили бы внимание скауты и селекционеры топовых клубов, но прежде всего "Порту" и "Бенфика", тем более что цена для них смешная. А так как бы не оказался "левым" защитником...

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