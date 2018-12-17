Бразильский футбольный юрист: «В будущем «Спартак» может заработать на Айртоне много денег»

Футбольный юрист из Бразилии Диого Соуза прокомментировал переход защитника «Флуминенсе» Айртона в «Спартак». Красно-белые заплатили за 21-летнего футболиста 7 миллионов евро.

«Считаю, что в прошлом сезоне Айртон значительно прибавил. Он был лучшим левым защитником во всем чемпионате. Он очень хорош в атаке, умеет делать нацеленные передачи, ассистирует партнерам. Но он должен прибавлять в оборонительных навыках.

Несмотря на это, считаю его невероятным левым защитником. Лучшим в чемпионате Бразилии. Считаю, что Айртон сможет стать сильнее в «Спартаке», сможет пробиться в сборную Бразилии. У него есть потенциал для этого. В будущем «Спартак» может заработать много денег на Айртоне.

Не слышал ничего плохого о его характере. Если у игрока есть с этим проблемы, обычно мы в курсе подобных вещей. Не слышал ничего плохого о нем, а это уже хорошо.

Не знаю, были ли у него предложения от других клубов, но предложение «Спартака» было очень достойным», – сказал Соуза.