Глеб может покинуть БАТЭ. У него есть предложение из Азии

Полузащитник Александр Глеб в ближайшее время может уйти из БАТЭ. Об этом сообщил журналист ОНТ Андрей Бондаренко.

Контракт 37-летнего футболиста с командой из Борисова истекает 31 декабря 2018 года.

«Есть предположение, что таким сильным, как в этом сезоне БАТЭ уже не будет. По моей информации, у многих игроков есть отличные варианты продолжения карьеры, в том числе в топ-чемпионатах. И многие всерьез хотят уйти. И, наверное, это правильно.

Условные Драгун, Щербицкий, Иванич, Сигневич уже давно переросли уровень белорусского чемпионата, что своей игрой и подтвердили. Может покинуть команду и Глеб – у него есть хорошее предложение из одной азиатской лиги.

В следующем году это будет, возможно, другой БАТЭ, и сейчас самое время сказать спасибо этой команде», – заявил Бондаренко.