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    Глеб может покинуть БАТЭ. У него есть предложение из Азии

    Полузащитник Александр Глеб в ближайшее время может уйти из БАТЭ. Об этом сообщил журналист ОНТ Андрей Бондаренко.

    Контракт 37-летнего футболиста с командой из Борисова истекает 31 декабря 2018 года.

    «Есть предположение, что таким сильным, как в этом сезоне БАТЭ уже не будет. По моей информации, у многих игроков есть отличные варианты продолжения карьеры, в том числе в топ-чемпионатах. И многие всерьез хотят уйти. И, наверное, это правильно.

    Условные Драгун, Щербицкий, Иванич, Сигневич уже давно переросли уровень белорусского чемпионата, что своей игрой и подтвердили. Может покинуть команду и Глеб – у него есть хорошее предложение из одной азиатской лиги.

    В следующем году это будет, возможно, другой БАТЭ, и сейчас самое время сказать спасибо этой команде», – заявил Бондаренко.

    Источник: Tribuna.com

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1009

      Сержтир 5 часов назад

      В его годы бывшие игроки уже стали тренерами.

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      Рейтинг: +4605

      Cules2013 6 часов назад

      Он ещё играет, матерь божья.

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