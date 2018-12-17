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    Асхабадзе: «Айртон – рискованное приобретение для «Спартака»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал переход защитника «Флуминенсе» Айртона. Сообщалось, что красно-белые заплатили за 21-летнего футболиста 7 миллионов евро.

    «На мой взгляд, достаточно рискованное приобретение, если речь идет действительно о 7 миллионах. Игрок молодой и фактор адаптации к другому менталитету и нашим реалиям становится во главе угла.

    Игрок, выделяется скоростью, но излишне зациклен на атакующих действиях для нашего чемпионата, где разница по сравнению с Бразилией просто колоссальная.

    И, наконец, третье — в «Спартаке» уже есть четыре португалоговорящих игрока, что может негативно сказаться на коллективе в общем.

    Скопинцев, по-моему, был бы более интересным и выгодным с финансовой стороны вариантом», — сказал Асхабадзе.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 06:51
    Комментарии8
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      Рейтинг: +41693

      zigbert 1 час назад

      Любое приобретение является рискованным. Как например не прижился в Спартаке защитник Рохо , хотя является игроком сборной. Не хотелось бы что бы и Айртон был в их числе.

      2
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      Рейтинг: +1393

      александр п > zigbert 8 минут назад

      Что бы риск был меньше,цена должна от 50 млн начинаться,а не от 7 млн.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +729

      sprint5 4 часа назад

      как бывшие беспокоятся за Спартак аж жуть берет

      2
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      Рейтинг: +1355

      Агасфер 5 часов назад

      И ты,Брут!

      2
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      Рейтинг: +2800

      Каратель 7 часов назад

      Риск для Спартака сейчас это Ребров, Комбаров и шлюшаков в стартовом составе

      3
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      Рейтинг: +14633

      oyabun 7 часов назад

      12 лямов за Рошу, 7 за Айртона, который стоит 1,5 - хорошо умеет пилить бабло в Спартаке. Спорт здесь отсутствует. Обычная коммерция.

      5
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      Рейтинг: +760

      Snerg > oyabun 6 часов назад

      если выгнать оттуда измайлова и федуна(младшего), то тогда наладиться жизнь

      2
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      Рейтинг: +1355

      Агасфер > Snerg 5 часов назад

      А старшего? Кто так удачно назначает "измайловых и федунов-младших"???

      2
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