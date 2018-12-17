Асхабадзе: «Айртон – рискованное приобретение для «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал переход защитника «Флуминенсе» Айртона. Сообщалось, что красно-белые заплатили за 21-летнего футболиста 7 миллионов евро.

«На мой взгляд, достаточно рискованное приобретение, если речь идет действительно о 7 миллионах. Игрок молодой и фактор адаптации к другому менталитету и нашим реалиям становится во главе угла.

Игрок, выделяется скоростью, но излишне зациклен на атакующих действиях для нашего чемпионата, где разница по сравнению с Бразилией просто колоссальная.

И, наконец, третье — в «Спартаке» уже есть четыре португалоговорящих игрока, что может негативно сказаться на коллективе в общем.

Скопинцев, по-моему, был бы более интересным и выгодным с финансовой стороны вариантом», — сказал Асхабадзе.