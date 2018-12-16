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    Черышев: «Иностранцы постоянно спрашивают, кто в РПЛ на первом месте. Дзюбу, наверное, знает весь мир»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев дал понять, что в Испании интересуются российским футболом. По его словам, прошедший чемпионат мира прибавил популярности РПЛ.

    – Сразу три российских клуба соперничали в нынешнем розыгрыше еврокубков с испанскими. Интерес здесь к российскому футболу после первенства мира вырос?

    – Да, очень сильно. Весь мир теперь, наверное, знает Дзюбу. Зобнин, Головин, Марио Фернандес, Акинфеев – тоже теперь на слуху. Испанцы постоянно спрашивают о них, интересуются, кто в чемпионате России на первом месте.

    – И не ударили ведь в грязь лицом. Две победы ЦСКА над «Реалом» чего стоят! Может быть, и на футболистов из России возрастет спрос — до масштабов 90-х?

    – Посмотрим. Зобниным интересовались лучшие клубы Европы. Хотя, быть может, его и в «Спартаке» все устраивает. Головин переехал в Монако, я играю здесь, Нойштедтер – в «Фенеребахче». Думаю, любому игроку хочется попробовать себя в Европе.

    Источник: «МК»

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    Сегодня, 06:42
    Комментарии9
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      Рейтинг: +41693

      zigbert 2 часа назад

      Интерес вырос но не на столько что бы можно было говорить об этом.

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      Рейтинг: +1054

      BlackMurder 3 часа назад

      У нас знали и знают, и всегда будут знать Льва Яшина, а эти днище, как газовые стаканчики

      0
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      Рейтинг: +15185

      kykyi 5 часов назад

      " Иностранцы постоянно спрашивают, кто в РПЛ на первом месте". Чушь полная, все иностранные компании перестали транслировать у себя матчи РПЛ, ИМ, РПЛ АБСОЛЮТНО НЕ ИНТЕРЕСНА И ПОФИГ, КТО ТАМ ЛИДЕР!

      2
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      Рейтинг: +1355

      Агасфер 5 часов назад

      Вот что может сделать для популярности пара-тройка хороших игр и удачный жест празднования гола!!! Это вам не Кокоша с его омерзительным подростковым сосанием большого пальца,которое оценил пока только Следственный комитет МВД России.

      0
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      Рейтинг: +550

      Театрал 5 часов назад

      Бери выше. Вся галактика знает Д-у!

      1
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      Рейтинг: +1099

      WhiteEgon 5 часов назад

      Вообще то Черышев и Нойштедтер не играли в России.
      А сейчас только Головин играет в топ-5 чемпионатах. Остальные сидят в РПЛ и никуда ехать не думают. "Здесь и так неплохо кормят!"

      0
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      Рейтинг: +260

      Аден 6 часов назад

      ну, а как же не знать то, бревно пытающееся играть в футбол.

      -1
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      Рейтинг: +5158

      a-rakhmatov 7 часов назад

      Рано еще Дзюбу в звезды короновать .....надо ему еще себя показать в 2019 году...)

      3
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      Рейтинг: +555

      Derzkiy1 7 часов назад

      У дзюбы лучшие пол года в жизни были и думаю они закончились ....

      4
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