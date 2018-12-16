Черышев: «Иностранцы постоянно спрашивают, кто в РПЛ на первом месте. Дзюбу, наверное, знает весь мир»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев дал понять, что в Испании интересуются российским футболом. По его словам, прошедший чемпионат мира прибавил популярности РПЛ.

– Сразу три российских клуба соперничали в нынешнем розыгрыше еврокубков с испанскими. Интерес здесь к российскому футболу после первенства мира вырос?

– Да, очень сильно. Весь мир теперь, наверное, знает Дзюбу. Зобнин, Головин, Марио Фернандес, Акинфеев – тоже теперь на слуху. Испанцы постоянно спрашивают о них, интересуются, кто в чемпионате России на первом месте.

– И не ударили ведь в грязь лицом. Две победы ЦСКА над «Реалом» чего стоят! Может быть, и на футболистов из России возрастет спрос — до масштабов 90-х?

– Посмотрим. Зобниным интересовались лучшие клубы Европы. Хотя, быть может, его и в «Спартаке» все устраивает. Головин переехал в Монако, я играю здесь, Нойштедтер – в «Фенеребахче». Думаю, любому игроку хочется попробовать себя в Европе.