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    Адвокат Глушаковой: «Глушаков думал, что капитана «Спартака» в принципе не могут вызвать в полицию»

    Защитник интересов Дарьи Глушаковой, супруги футболиста «Спартака» Дениса Глушакова, Сергей Жорин дал комментарий после допроса игрока. Спортсмену могут дать два года тюрьмы.

    «Детали допроса мне неизвестны, но сам факт, что Денису пришлось явиться в УВД ЗАО Москвы и дать разъяснения – это очень хорошо. В некоторой степени это отпустило Глушакова с небес на землю. Он-то пребывал в полной уверенности, что капитан «Спартака» не может быть вызван в полицию в принципе.

    А тут пришлось прийти. Думаю, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, а какое именно – узнаем в ближайшее время», – сказал Жорин.

    Глушаков угрожал супруге расправой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.12.2018 21:56
    Комментарии24
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      Рейтинг: +41692

      zigbert 5 часов назад

      Что поделаешь ,за свои слова надо отвечать.

      1
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      Рейтинг: +2800

      Каратель 7 часов назад

      А если следак за Спартак болеет и желает чтобы шлюху из клуба погнали? Усе ,сядет нерадивый игрочишка))))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +397

      zritelx 8 часов назад

      Третий пошел, дела.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +451

      ЮЗИК 9 часов назад

      С каких пор капитан лицо не прикасаемое

      1
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      Рейтинг: +1026

      ДСА 9 часов назад

      Гонорар у адвоката будет только в случае победы над Глушаковым.

      0
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      Рейтинг: +224

      Gold of Spartak 12 часов назад

      Дешевый антипиар от этого адвоката...Значит, всё-таки женушка на желчь исходит, накосячила.

      0
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      Рейтинг: +551

      Max Bobr 13 часов назад

      Вот на что у Глушакова используется нерастраченная на футбольном поле энергия

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      Рейтинг: +444

      77SAM 14 часов назад

      Адвокатские бредни.

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      Рейтинг: +2422

      +50/-50 15 часов назад

      - "... капитан «Спартака» не может быть вызван в полицию в принципе".
      А в отношении капитана поднебесной команды Спартак УК РФ не действует?

      2
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      Рейтинг: +16934

      gol_kak_sokol 15 часов назад

      Просто какой то козел сидит и выдумывает эту херню. Ни один профессиональный юрист с лицензией адвоката никогда не скажет такую ересь.

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