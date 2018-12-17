Адвокат Глушаковой: «Глушаков думал, что капитана «Спартака» в принципе не могут вызвать в полицию»

Защитник интересов Дарьи Глушаковой, супруги футболиста «Спартака» Дениса Глушакова, Сергей Жорин дал комментарий после допроса игрока. Спортсмену могут дать два года тюрьмы.

«Детали допроса мне неизвестны, но сам факт, что Денису пришлось явиться в УВД ЗАО Москвы и дать разъяснения – это очень хорошо. В некоторой степени это отпустило Глушакова с небес на землю. Он-то пребывал в полной уверенности, что капитан «Спартака» не может быть вызван в полицию в принципе.

А тут пришлось прийти. Думаю, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, а какое именно – узнаем в ближайшее время», – сказал Жорин.

Глушаков угрожал супруге расправой.