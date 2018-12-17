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    Через два дня в отношении Глушакова могут завести уголовное дело. Максимальное наказание – два года тюрьмы

    Футболиста «Спартака» Дениса Глушакова не стали задерживать после допроса в полиции, передает телеграм-канал Mash. Игрока подозревают в угрозе убийством.

    В ближайшие два дня в отношении спортсмена могут завести уголовное дело. Максимальная санкция статьи 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» предусматривает два года лишения свободы.

    Ранее в сети появилась запись телефонного разговора Глушакова с женой, где он угрожает супруге.

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    17.12.2018 20:26
    Комментарии44
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      Рейтинг: +2800

      Каратель 7 часов назад

      По ходу в фк"бутырка" решили выходить на международную арену

      1
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      Рейтинг: +822

      СОКОЛ САРАТОВ 14 часов назад

      скоро сборная россии вся соберется в бутырке

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Lucky80 16 часов назад

      Скоро всех футболистов пересажают.

      2
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      Рейтинг: +227

      Genz 16 часов назад

      До конца контракта со Спартаком может посидеть в тюрьме ,зарплата будет идти, всё нормально, главное жене дегег не давать, только по ***********

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Sergey_666 17 часов назад

      бабос жене отдаст заяву заберут :-) всё просто !

      0
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      Рейтинг: +133

      лёха ёжик 17 часов назад

      достали кепа трогать

      0
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      Рейтинг: +16934

      gol_kak_sokol 17 часов назад

      Наверное, им Бастрыкин по секрету сказал. Бомбардир, может уже хватит тиражировать чушь. Я бы на месте Глушака подал в суд на этот говно-источник.

      3
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      Рейтинг: +4459

      Т34 > gol_kak_sokol 15 часов назад

      В суд говоришь? Глушак подал бы, это у него не отнимешь. Вот только рыло в пуху. Сам сейчас балансирует на грани суда.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16934

      gol_kak_sokol > Т34 15 часов назад

      Не читай на ночь бред и заказуху, которую тут пишут по этому поводу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4459

      Т34 > gol_kak_sokol 7 часов назад

      Да я уже пожалел, что прочитал на ночь твой бред и заказуху в отмазке Глушака. Вы, случайно, не на содержании "ромашки", что так рьяно выступили на защиту этого, как бы помягче выразиться, долбодятла? Как бы вы его не защищали, он уже умер и как игрок, и как человек. Его уже не спасет ни Кононов, который на него "еще" рассчитывает, ни "поддержка" команды по инициативе "сверху", ни ваша показушная любовь, непонятно откуда вдруг свалившаяся. Не удивлюсь, если вы в скором времени начнете "переобуваться".

      1
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      Рейтинг: +419

      amazonaws 18 часов назад

      В Спартаке сейчас БАРДАК во всех отношениях.
      А это РАЗРУШИТЕЛЬНО действует на команду и проявляется в играх.
      Половину состава надо увольнять и собирать новую команду.
      Первым на увольнение значится Глушаков!

      Это Глушаков на протяжении последних двух лет подрывал и вредит Спартаку своими загулами и диверсиями против Карреры.
      Но, Карреру уволили, а ГЛАВНЫЙ скандалист и виновник КРИЗИСА в Спартаке остался.
      Пока не ВЫГОНЯТ Глушакова из Спартака БАРДАК не прекратится.
      Федун это никак не может понять!
      ***
      Глушакова надо САЖАТЬ за угрозы УБИЙСТВОМ!
      В сети была опубликована ПОДЛИННАЯ аудиозапись, на которой Глушаков, в нецензурной форме, угрожает жене УБИЙСТВОМ и РАСПРАВОЙ!!!
      Ст. 119 УК РФ .
      Согласно УК РФ, наказанием за угрозу жизни или здоровью, по статье 119, могут служить:
      - ЗАКЛЮЧЕНИЕ под стражу,
      - тюремное заключение на срок от двух лет,
      - работы исправительного и обязательного характера или штрафы.
      ***
      По этим основаниям руководство Спартака должно и обязано ВЫГНАТЬ Глушакова из Спартака, чтобы он не позорил великий российский клуб.

      3
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      Рейтинг: +549

      Театрал > amazonaws 17 часов назад

      Полный ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16934

      gol_kak_sokol > amazonaws 17 часов назад

      Бардак у тебя в башке.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27471

      Полная Канистра > gol_kak_sokol 17 часов назад

      видать не до конца вылечили бедолагу

      6
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      ...
      Рейтинг: +1976

      Спартач80 > Полная Канистра 17 часов назад

      А чем отличается глушак от кокоши с мамашей?...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +549

      Театрал > Спартач80 16 часов назад

      Тем, что рукоприкл₽дством не занимался, стулом никого не бил, а семейная склока она и есть семейная склока

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1976

      Спартач80 > Театрал 16 часов назад

      Там как бы есть заявления от жены,об избиениях....По мне так лучше мужика,чем бабу...

      4
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      ...
      Рейтинг: +16934

      gol_kak_sokol > Спартач80 15 часов назад

      Тем же, чем ты отличаешься от адекватного болельщика.

      0
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      Рейтинг: +2786

      violator20 18 часов назад

      фк "Бутырка"поборется за Глушакова в это зимнее трансферное окно.

      7
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      ...
      Рейтинг: +78

      Serg54-45 > violator20 9 часов назад

      Вратаря бы им нормального еще, там Куртуа в Россию побухать не собирается случаем?))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8383

      афоня72 18 часов назад

      Нашли новую золотую жилу, футболистов доить!!

      4
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