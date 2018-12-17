Через два дня в отношении Глушакова могут завести уголовное дело. Максимальное наказание – два года тюрьмы

Футболиста «Спартака» Дениса Глушакова не стали задерживать после допроса в полиции, передает телеграм-канал Mash. Игрока подозревают в угрозе убийством.

В ближайшие два дня в отношении спортсмена могут завести уголовное дело. Максимальная санкция статьи 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» предусматривает два года лишения свободы.

Ранее в сети появилась запись телефонного разговора Глушакова с женой, где он угрожает супруге.