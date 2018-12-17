Нойер: «Думаю, «Ливерпуль» не в восторге, что сыграет с «Баварией»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Немцы сыграют с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» проводит очень хороший сезон, в прошлом году они играли в финале Лиги чемпионов. Думаю, что они определенно не в восторге от выпавшего жребия. Эта команда умеет быстро играть на контратаках и много забивает. Но и у нас хорошая атака. Это будут два классных матча», – считает Нойер.

Первая игра состоится 19 февраля.

Главное о жеребьевке Лиги чемпионов. По фактам