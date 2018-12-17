Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Нойер: «Думаю, «Ливерпуль» не в восторге, что сыграет с «Баварией»

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Немцы сыграют с «Ливерпулем».

    «Ливерпуль» проводит очень хороший сезон, в прошлом году они играли в финале Лиги чемпионов. Думаю, что они определенно не в восторге от выпавшего жребия. Эта команда умеет быстро играть на контратаках и много забивает. Но и у нас хорошая атака. Это будут два классных матча», – считает Нойер.

    Первая игра состоится 19 февраля.

    Главное о жеребьевке Лиги чемпионов. По фактам

    Источник: ФК «Бавария»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2018 21:21
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +41692

      zigbert 5 часов назад

      Объективно Ливерпуль сейчас сильнее Баварии. Но немцы могут упереться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      Muhametshin 7 часов назад

      Да ливеру явно не повезло но что поделаешь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +492

      Fin035 8 часов назад

      Думаю Нойер немного не до оценивает противника! И скорее всего сам не в восторге от жребия, так как понимает, что сегодняшний Ливерпуль может напихать Нойеру не меньше голов, чем Реал, Барса или та же сегодняшняя молодая Д. Боруссия! Думаю у Клоппа всегда лежит в запасе тот самый ключик, которым он всегда взламывает Баварию!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +584

      Psih86 16 часов назад

      Еще игра не началась,а Нойер уже в штаны навалял...не боись,больно не будет... Просто по вам пройдутся катком!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1084

      koli4ka 16 часов назад

      Думаю что баварцы за счёт перерыва подойдут более свежими физически и без травм, мерсисайдцы к февралю физически значительно подсядут.Вот тут на физике и нервах Бавария должна на форсаже и кураже проходить Ливер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      sergey610 16 часов назад

      Ливер выиграет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +555

      Derzkiy1 16 часов назад

      На данный момент уверен соперником ливерпуля мало кто видеть хочет , а у Нойера будет очень много работы ... самые интересные матчи 1/8

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      zatonn 17 часов назад

      Самое обидное для Баварии в этом противостоянии, что, скорее всего, Томас Мюллер не сможет из-за дисквалификации сыграть ни в Ливерпуле, ни в Мюнхене.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      zatonn 17 часов назад

      Бавария традиционно обыгрывает английские клубы в плей-офф Лиги Чемпионов. Обыграет и в этот раз. Так что, герр Клопп, приготовьтесь к неизбежному.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян 17 часов назад

      Надо полагать в "Баварии" выпрыгивают из трусов по итогам жеребьёвки...

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104614
    #2
    Zenit-84
    76110
    #3
    Андрей Ермошин
    66989
    #4
    Chernyi Lis
    64813
    #5
    DeMoN-FCMU
    62766
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru