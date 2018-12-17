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    Спортивный директор «Байера»: «Краснодар – опасный противник, но наша цель – выход в следующий раунд»

    Спортивный директор «Байера» Руди Феллер дал комментарий по поводу результатов жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Соперником леверкузенского клуба стал «Краснодар».

    «Краснодар – опасный противник. Они завершили групповой этап на втором месте, но набрали столько же очков, сколько и «Севилья», что говорит о многом.

    Но несмотря на это, безусловно, нашей целью по-прежнему является выход в следующий раунд», – сказал Феллер.

    Первый матч состоится в Краснодаре 14 февраля. Ответный пройдет в Германии 21 числа.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    17.12.2018 17:35
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -2643

      gosproektikabinet 19 часов назад

      а если бы больше чем севилья набрали то вообще умер бы со страха

      0
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    • ...
      Рейтинг: +249

      владимир миронов 19 часов назад

      А что? А вдруг? Быки вперед, только победа дома и в гостях.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4176

      Mazai-NN 20 часов назад

      Наша тоже..

      1
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      ...
      Рейтинг: -2643

      gosproektikabinet > Mazai-NN 19 часов назад

      ваша цель лч должна быть, байер на 11 месте и вряд ли куда-то попадет в сезоне

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