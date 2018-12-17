Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Мусаев – о «Байере»: «На такие матчи никого не нужно настраивать. Для нас всех это великолепная мотивация»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказал мнение о «Байере» – сопернике южан в 1/16 финала Лиги Европы, жеребьевка которой прошла сегодня в Ньоне.

    «На этой стадии в Лиге Европы слабых команд не остается. Все, кто вышел в 1/16 финала, – либо клубы с большим именем, либо те, что в последнее время показывают очень хороший футбол.

    По «Байеру» прямо сейчас полной информации у нас нет, но если верить ресурсу Transfermarkt, в этой команде есть футболисты стоимостью по 45 миллионов евро и даже 55 миллионов. Состав немецкого клуба прекрасно укомплектован – там собраны как опытные футболисты, так и молодые таланты. Мы получили еще одну прекрасную возможность проверить себя в играх с соперником высокого европейского уровня.

    На такие матчи никого не нужно специально настраивать. Для нас всех это великолепная мотивация. Мы уверены в своих силах, будем готовиться и сделаем всe, чтобы порадовать наших болельщиков», – сказал Мусаев.

    Источник: Официальный сайт ФК «Краснодар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2018 17:10
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104614
    #2
    Zenit-84
    76110
    #3
    Андрей Ермошин
    66989
    #4
    Chernyi Lis
    64813
    #5
    DeMoN-FCMU
    62766
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru