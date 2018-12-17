Мусаев – о «Байере»: «На такие матчи никого не нужно настраивать. Для нас всех это великолепная мотивация»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказал мнение о «Байере» – сопернике южан в 1/16 финала Лиги Европы, жеребьевка которой прошла сегодня в Ньоне.

«На этой стадии в Лиге Европы слабых команд не остается. Все, кто вышел в 1/16 финала, – либо клубы с большим именем, либо те, что в последнее время показывают очень хороший футбол.

По «Байеру» прямо сейчас полной информации у нас нет, но если верить ресурсу Transfermarkt, в этой команде есть футболисты стоимостью по 45 миллионов евро и даже 55 миллионов. Состав немецкого клуба прекрасно укомплектован – там собраны как опытные футболисты, так и молодые таланты. Мы получили еще одну прекрасную возможность проверить себя в играх с соперником высокого европейского уровня.

На такие матчи никого не нужно специально настраивать. Для нас всех это великолепная мотивация. Мы уверены в своих силах, будем готовиться и сделаем всe, чтобы порадовать наших болельщиков», – сказал Мусаев.