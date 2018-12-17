Бенитес хочет, чтобы «Ньюкасл» выкупил Рондона у «Вест Бромвича»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес заинтересован в приобретении у «Вест Бромвича» нападающего Саломона Рондона.

29-летний футболист перешел в «Ньюкасл» на правах аренды этим летом. Специалист изначально обратился к руководству клуба с просьбой о полноценном трансфере, но оно отказалось платить сумму отступных за венесуэльца в размере 16,5 миллиона фунтов стерлингов. В итоге черно-белые арендовали форварда в начале августа.

А с учетом того, что пункт от отступных утратил свою силу 31 августа, «Ньюкасл» попытается договориться в приобретении игрока зимой. При этом Бенитес готов подождать трансфер нападающего и до следующего лета.

В этом сезоне Рондон провел за «Ньюкасл» 12 матчей в АПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.