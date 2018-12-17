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    Пике: «Закончу играть, когда мне не понравится то, что я делаю»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы над «Леванте» (5:0) в матче 16-го тура Примеры заявил, что собирается продолжать играть до тех пор, пока это будет приносить ему удовольствие.

    «В последнее время мы играем лучше, пропускаем меньше мячей и забиваем намного больше.

    Сейчас мы думаем о следующей игре [против «Сельты»].

    Трудно начинать, как раньше. Но в тот день, когда мне не понравится то, что я делаю, я уйду. Мы надеемся сделать много замечательных вещей с этим великим поколением игроков», – сказал Пике.

    2 февраля Пике исполнится 32 года. Он выступает за каталонцев с 2008 года.

    Источник: Tribalfootball

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    17.12.2018 12:44
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