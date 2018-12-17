«Монако» пропустил 45 голов в этом сезоне. Это больше, чем любая другая команда из топ-5 европейских лиг

«Монако» пропустил 45 голов во всех соревнованиях в сезоне-2018/19 (27 – в Лиге 1, 14 – в Лиге чемпионов, 4 – в Суперкубке Франции).

Монегаски – худшие по данному показателю среди всех команд пяти ведущих европейских чемпионатов.

После 17-и туров команда Тьерри Анри располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 13 очков. Кроме того, «Монако» вылетел из Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе.