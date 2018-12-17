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    «Монако» пропустил 45 голов в этом сезоне. Это больше, чем любая другая команда из топ-5 европейских лиг

    «Монако» пропустил 45 голов во всех соревнованиях в сезоне-2018/19 (27 – в Лиге 1, 14 – в Лиге чемпионов, 4 – в Суперкубке Франции).

    Монегаски – худшие по данному показателю среди всех команд пяти ведущих европейских чемпионатов.

    После 17-и туров команда Тьерри Анри располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 13 очков. Кроме того, «Монако» вылетел из Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе.

    Источник: Opta

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    17.12.2018 12:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8975

      bset 17 декабря, 12:38

      Защита, конечно, дырявая у Монако. Надо новую тупо собирать. А когда за 20 минут пару голов пропустил, уже и атаковать не хочется. Отсюда и результат.

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