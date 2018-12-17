Аршавин: «Не рассматривал возможность закончить карьеру в России

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в интервью журналисту Илье Казакову в программе «Футбольные люди» заявил, что не планировал завершать карьеру игрока в России.

«Не рассматривал возможность закончить карьеру в России. Рад, что это случилось в Казахстане. Там я провел три великолепных года. После Англии приходили мысли о завершении карьеры. Думал: «Может, закончить?». Понял, что рано или поздно момент наступит...» – сказал Аршавин.

Аршавин объявил о завершении карьеры в ноябре 2018 года. Ранее экс-футболист получил должность в «Зените».