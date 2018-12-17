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    Аршавин: «Не рассматривал возможность закончить карьеру в России

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в интервью журналисту Илье Казакову в программе «Футбольные люди» заявил, что не планировал завершать карьеру игрока в России.

    «Не рассматривал возможность закончить карьеру в России. Рад, что это случилось в Казахстане. Там я провел три великолепных года. После Англии приходили мысли о завершении карьеры. Думал: «Может, закончить?». Понял, что рано или поздно момент наступит...» – сказал Аршавин.

    Аршавин объявил о завершении карьеры в ноябре 2018 года. Ранее экс-футболист получил должность в «Зените».

    Источник: YouTube-канал «Футбольные люди»

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    17.12.2018 10:23
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +41692

      zigbert 17 декабря, 14:38

      Ну и правильно Андрей.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1354

      Агасфер 17 декабря, 11:57

      В "Зенит" Аршавин возвращается-
      карьера только начинается:
      Он будет госбюджет пилить
      и перед Миллером юлить.

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