Вратарь «Порту» Икер Касильяс написал пост в своем твиттере после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» в матче 17-го тура АПЛ (1:3).

Ранее у испанца начался конфликт с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью, с которым они знакомы по работе в «Реале».

Касильяс заявил, что к третьему сезону Моуринью в «Реале» отношения в команде ухудшились. «Если бы все это случилось снова, я бы взял быка за рога и встретился с Моуринью. В то время я решил не поднимать шум и думал, что таким образом чтил ценности «Реала».

Моуринью ответил, что Касильяс конфликтовал с ним исподтишка. Португалец заявил, что слова Касильяса – «это интервью того, чья карьера близится к концу».

Сегодня Касильяс написал пост в твиттере:

«Согласно одной португальской газете, кто-то сказал, что такой игрок, как я (37 лет), приближается к концу карьеры. Полностью согласен! Мой вопрос к этой газете по поводу тренеров: как понять, что тренер уже не может управлять командой и тренировать ее?»

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