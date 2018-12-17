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    Касильяс – после поражения «МЮ»: «Как понять, что тренер уже не может управлять командой?»

    Вратарь «Порту» Икер Касильяс написал пост в своем твиттере после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» в матче 17-го тура АПЛ (1:3).

    Ранее у испанца начался конфликт с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью, с которым они знакомы по работе в «Реале».

    • Касильяс заявил, что к третьему сезону Моуринью в «Реале» отношения в команде ухудшились. «Если бы все это случилось снова, я бы взял быка за рога и встретился с Моуринью. В то время я решил не поднимать шум и думал, что таким образом чтил ценности «Реала».
    • Моуринью ответил, что Касильяс конфликтовал с ним исподтишка. Португалец заявил, что слова Касильяса – «это интервью того, чья карьера близится к концу».

    Сегодня Касильяс написал пост в твиттере:

    «Согласно одной португальской газете, кто-то сказал, что такой игрок, как я (37 лет), приближается к концу карьеры. Полностью согласен! Мой вопрос к этой газете по поводу тренеров: как понять, что тренер уже не может управлять командой и тренировать ее?»

    «Ливерпуль» просто издевался над «МЮ». 36 ударов и много рекордов

    Источник: Официальный твиттер Икера Касильяса

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    17.12.2018 01:36
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2647

      Lester84 17 декабря, 08:37

      Ну у Маура явно кризис идей. Ему или перерыв надо взять, или действительно завязывать с тренерской деятельностью

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4605

      Cules2013 > Lester84 17 декабря, 08:44

      Завязывать он не будет, профит, не такой он человек. И новые идеи на старости лет уже ни у кого почти не возникают. Пора ему просто наконец-то повзрослеть и понять, что его время прошло и нужно либо возвращаться в Португалию, домой, либо по всяким злачным местам поездить, вроде Китая или Ближнего Востока.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +514

      talgatnurzhanov2006 17 декабря, 07:43

      НАЧИНАЕТСЯ....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4605

      Cules2013 > talgatnurzhanov2006 17 декабря, 08:43

      точнее, продолжается...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +732

      Харченко 17 декабря, 03:03

      Многие не любят Моуриньо.

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