Адиев: «Чемпионат «Анжи» доиграет. Но пока не ясно, в каком составе»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о ситуации в клубе.

«Чемпионат мы доиграем, только не ясно, в каком составе, пока все туманно. Есть группа футболистов, кто намеками говорил, что они вряд ли вернутся в команду. Звонят агенты, говорят, что подыскивают ребятам новые команды. Те, на кого есть спрос, попытаются трудоустроиться в другие клубы.

Полгода выдались сложными в психологическом плане, первые два-три дня в отпуске отключил телефон, не общался ни с кем. Сейчас уже жду новостей из клуба, желательно, хороших. Проговаривали по сборам, по планам это должна быть Турция, где «Анжи» проведет два сбора. Туда мы должны вылететь 15 января. Но это все предварительно, пока только планы», – сказал Адиев.

Гендиректор «Анжи»: «Ситуация остается стабильно тяжелой. Снижение долга – небольшой плюс»