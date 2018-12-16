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    Адиев: «Чемпионат «Анжи» доиграет. Но пока не ясно, в каком составе»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о ситуации в клубе.

    «Чемпионат мы доиграем, только не ясно, в каком составе, пока все туманно. Есть группа футболистов, кто намеками говорил, что они вряд ли вернутся в команду. Звонят агенты, говорят, что подыскивают ребятам новые команды. Те, на кого есть спрос, попытаются трудоустроиться в другие клубы.

    Полгода выдались сложными в психологическом плане, первые два-три дня в отпуске отключил телефон, не общался ни с кем. Сейчас уже жду новостей из клуба, желательно, хороших. Проговаривали по сборам, по планам это должна быть Турция, где «Анжи» проведет два сбора. Туда мы должны вылететь 15 января. Но это все предварительно, пока только планы», – сказал Адиев.

    Гендиректор «Анжи»: «Ситуация остается стабильно тяжелой. Снижение долга – небольшой плюс»

    Источник: «Р-Спорт»

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    16.12.2018 23:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +67

      Марут 20 часов назад

      Жаль, что потеряются для зимы хорошие погодные условия для игры в Махачкале.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      владимир миронов 17 декабря, 10:10

      Жалко команду, оставить целый регион без спорта № 1. А ведь в Каспийск съезжались со всего Дагестана, для людей это был праздник. Урезать всем чинушам оклады по всей стране и сохранить команду!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41692

      zigbert 17 декабря, 10:01

      Во время перерыва могут все разбежаться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4722

      parevg 17 декабря, 00:53

      Доигрывайте чемпионат молодежью, а на следующий сезон заявляйтесь в ПФЛ, там и перелетов немного, и зарплаты куда ниже.
      Иначе" Анжи - живи" превратится в "Анжи приказал долго жить".
      Как "Амкар" и "Тосно"

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